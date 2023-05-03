Гроші та ремонт. Як постраждалим від війни в Україні отримати допомогу

Данська рада у справах біженців реалізує програми допомоги людям, які постраждали від боєприпасів вибухової дії та з підтримки переселенців.
Як отримати фінансову підтримку, допомогу в лікуванні та в ремонті житла, TRAVEL РБК-Україна розповіла керівниця програм Представництва Данської ради у справах біженців в Україні (DRC) Катріна Закаревскі.
Оскільки забруднення вибухонебезпечними предметами в Україні наразі є одним із найбільших у світі, Данська рада у справах біженців (DRC) реалізує низку програм, які орієнтовані на допомогу постраждалим від боєприпасів вибухової дії, повідомили в організації.
Такі програми мають різні джерела фінансування, критерії відбору учасників можуть відрізнятись, але всі вони спрямовані на допомогу цивільним.
"Програма підтримки постраждалих від вибухонебезпечних предметів реалізується завдяки фінансуванню від Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги, а також Міністерств закордонних справ Фінляндії і Нідерландів. В рамках цих проєктів DRC вже надала підтримку понад 120 постраждалим. DRC, приміром, допомагали придбати необхідні для операцій матеріали чи покривали витрати на реабілітацію", – розповіла Катріна Закаревскі.
Подаватись на такі програми допомоги можуть постраждалі з усієї території, що підконтрольна уряду України. DRC надає допомогу цивільним особам незалежно від статі та віку, якщо вони постраждали від будь-яких видів вибухонебезпечних предметів (таких як боєприпаси, що не розірвались, або покинуті вибухонебезпечні предмети), або ж отримали травми внаслідок обстрілів.
"Допомога надається на основі комплексної оцінки ситуації, в якій опинилась людина та наявних вразливостей. Наприклад, перевагу на отримання підтримки мають багатодітні сім’ї, сироти, або ж якщо сім’я втратила основне джерело доходу через інцидент з вибухонебезпечним предметом; у постраждалого є фізична/психологічна інвалідність", – пояснила фахівець.
Наразі прийом заявок наразі призупинений. Про поновлення організація повідомить на сторінці DRC.
Також організація надає фінансову підтримку, гігієнічні набори, ковдри внутрішньо переміщеним особам і постраждалим від війни.
"Реєстрація на таку допомогу проводиться безпосередньо фахівцями DRC у громадах, де ми працюємо, а також у колективних центрах для ВПО. Якщо у центру є потреба у такій підтримці, вони можуть звернутися до DRC за електронною поштою: drc.ukraine@drc.ngo", – наголосила Катріна Закаревскі.
Фото: Речі для переселенців (facebook.com/DRCinUA)
Однією із програм допомоги мешканцям регіонів, які постраждали від воєнних дій, є допомога з ремонтом житла.
"DRC надає допомогу з ремонтом у Чернігові і Чернігівській області тим, чиє житло постраждало від обстрілів. Про відновлення прийому заявок на таку програму повідомимо на фейсбук-сторінці DRC", – зазначають в організації.
Також планується розширювати програму щодо відновлення постраждалого житла на інші регіони. Зокрема, в Данській раді у справах біженців хочуть запустити її у Харківській і Миколаївській областях. Ці плани залежать від фінансування – DRC потрібна підтримка донорів, щоб втілити їх у життя.
Нагадаємо, ми писали, що мешканцям громади на Київщині виплатять допомогу від DRC.
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