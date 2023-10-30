Гроші на ремонт зруйнованого житла. Коли можуть відмовити у компенсації

В першій половині 2023 року почала діяти програма "єВідновлення", за якою українці можуть подати заявку, щоб отримати компенсацію за пошкоджене через війну житло.

Однак за певних умов у наданні коштів на ремонт можуть відмовити. Як оскаржити таке рішення, у коментарі РБК-Україна розповіла Надія Коренєва, координаторка безоплатної лінії юридичної допомоги БФ "Право на захист".

Чи може комісія відмовити у компенсації

Так, комісія має право відмовити відшкодовувати гроші, каже фахівець.

Законодавством встановлюються такі підстави для відмови:

Подання заяви особою, яка не може бути отримувачем (наприклад, не є власником майна);

Людина надала недостовірні дані;

Заява не відповідає порядку отримання компенсації (якщо, наприклад, не надані обов’язкові реквізити заяви);

Вже були компенсовані витрати щодо об’єкта нерухомого майна.

"Наголошую, що відмова у компенсації за ремонт нерухомого майна не позбавляє права повторного звернення чи оскарження такого рішення", – пояснює Надія Коренєва.

Як оскаржити дії, бездіяльність або прийняті рішення

"Якщо ви маєте заперечення чи скарги щодо актів обстеження комісії та/або звіту з технічного обстеження, з рішенням комісії про надання/відмову у наданні компенсації, зокрема з її розміром, то ви маєте право подати заперечення", – запевняє співрозмовниця.

Заперечення та скарги треба подати у паперовій формі через адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту населення або нотаріуса.

У разі незгоди з іншими рішеннями, діями або бездіяльністю комісії ви маєте право подати відповідну скаргу протягом п’яти робочих днів з дати вчинення таких дій або прийняття рішень.

Фото: Відмову у виділенні грошей на ремонт пошкодженого житла можна оскаржити (Getty Images)

"До заперечення/скарги ви можете подавати пояснення, фотофіксації, висновки від третіх осіб, зокрема Групи підтримки "єВідновлення", інші документи на підтвердження аргументів, наведених в запереченні/скарзі. Рішення уповноваженого органу/комісії також можуть бути оскаржені у судовому порядку", – каже надія Коренєва.

Чи дадуть гроші, якщо ви вже зробили ремонт

15 вересня 2023 року Постанови Кабінету Міністрів України № 381 були внесені зміни щодо компенсації власникам майна, які повністю або частково відремонтували своє житло власними коштами, каже фахівець.

Проте для набуття цієї програми чинності необхідні внесення змін до Закону України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України”.

"Верховна Рада України вже затвердила такі зміни та передала документ Президенту України на підпис. Тому після підписання та набрання чинності таких змін ті, хто вже повністю відновив своє житло за власні кошти, зможуть отримати за це компенсацію", – зауважує вона.

Який же порядок дій передбачається у разі коли ви вже здійснили повністю або частково ремонт вашого житла для отримання компенсації за відновлення?

Процедура подача заяви на отримання компенсації за ремонт та її розгляд відповідними комісіями майже не відрізняється від загального порядку, зазначеного вище. Проте, відмінності все ж таки є.

Під час заповнення заяви на отримання компенсації за проведений ремонт житла не потрібно створювати спеціальний рахунок, а можна вказати будь-який відкритий рахунок українського банку.

Під час огляду Комісія визначає обсяг пошкоджень, проводить у присутності власника/співвласника/законного представника огляд пошкодженого майна з метою встановлення факту виконання ремонтних робіт, за результатами якого складається акт, в якому фіксуються перелік та обсяг виконаних будівельних робіт; здійснює фотофіксацію проведених заявником ремонтних робіт; заповнює чек-лист з урахуванням обсягів пошкоджень нерухомого майна та проведених робіт.

Під час огляду можна надавати комісії пояснення та документи, які на вашу думку підтверджують проведення ремонтних робіт (фото до та після ремонту, чеки, квитанції, акти виконаних робіт тощо).

Комісія не має право вимагати надання зазначених документів. Ненадання таких документів не може бути підставою для відмови у виплаті компенсації за проведений ремонт.

Отримання коштів проведуть одним платежем, і їх можна використовувати за власними потребами та на власний розсуд.

"Отже, внесені зміни після набрання їх чинності значно розширять перелік осіб для отримання компенсації до яких ввійдуть ті, хто вже повністю відновив своє житло за власні кошти", – пояснює Надія Коренєва.

Нагадаємо, в Україні запустять третій етап "єВідновлення". На відшкодування за пошкоджене майно подано понад 50 тисяч заявок.

Фахівець БФ "Право на Захист" надала РБК-Україна детальну інструкцію про те, як отримати гроші на ремонт житла, яке постраждало через війну.

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