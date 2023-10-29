Як отримати гроші на ремонт житла, яке постраждало через війну: алгоритм дій

Ще у травні 2023 року стартувала програма компенсації за пошкоджене майно. Вже багато людей, чиє майно зазнало пошкоджень через бойові дії, вже подали заяву на програму відбудови житла "єВідновлення" і отримали компенсацію на його ремонт.

Координаторка безоплатної лінії юридичної допомоги БФ "Право на захист" Надія Коренєва розповідає для РБК-Україна, який алгоритм дій треба виконати, щоб отримати гроші на ремонт житла, яке постраждало через війну.

Хто має право на компенсацію для ремонту житла, постраждалого через війну

Перш за все треба зазначити, що компенсацію на ремонт житла в Україні надають:

У разі пошкодження нерухомого майна, яке розташоване на території України та пошкоджене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації після 24.02.2022 (тобто, після введення воєнного стану в Україні). А також можуть бути відновлені шляхом проведення поточного або капітального ремонту за умови, що таке нерухоме майно не розташоване на територіях, що відповідно до "Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією", затвердженого Мінреінтеграції, на яких бойові дії не завершені на дату подання заяви, або на яких на дату подання заяви не завершено тимчасову окупацію.

Власникам/співвласникам майна – фізичним особам, які досягли 18-річного віку або їх законним представникам. За умови, якщо житло ще не було відновлено, або відновлено частково.

Як отримати гроші на ремонт: алгоритм дій

Постанова КМУ № 381 встановила наступний порядок дій для отримання компенсації за виконаний ремонт:

Власник/співвласник або його законний представник повинен подати повідомлення про пошкоджене майно, якщо раніше воно не було подане (через застосунок "Дія", ЦНАП або нотаріуса) для внесення його до Реєстру знищеного або пошкодженого майна. Перевірити наявність майна в Державному реєстрі речових прав (самостійно через доступ до електронних послуг/портал Дія або у державних/приватних реєстраторів, нотаріусів). Подати заяву про отримання компенсації через застосунок "Дія", ЦНАП, УСЗН або нотаріуса (на сьогодні таку заяву можна подати тільки через застосунок "Дія"), в якій зазначити прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти), реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер рахунку (за стандартом IBAN) отримувача компенсації для виплати відшкодування відкритий у банку-партнері (у разі реєстрацій заяви через застосунок "Дія" – програма пропонує на вибір банки-партнери, через яких можна обрати зручний для вас банк та відкрити там спеціальний рахунок для подальшого зарахування на нього грошових коштів на відновлення пошкодженого майна), відомості про проведені частково або повністю ремонтних робіт.

Фото: Відбудова приватного будинку для родини в Іванкові (Getty Images)

У разі подання заяви законним представником потрібно зазначити дані щодо законного представника та власника об’єкта нерухомого майна.

Надати згоду співвласників об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником (у разі спільної власності на об’єкт нерухомого майна), що надається за вибором заявника: в електронній формі – на Порталі "Дія", у паперовій формі, нотаріально посвідченій, – комісії. Вказати про відсутність обмежень для отримання компенсації.

Так, отримувачем компенсації не можуть бути:

особи, до яких застосовано санкції;

особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України (наприклад, колабораційна діяльність);

спадкоємці осіб, визначених вище, у разі, коли майно спадкодавця було пошкоджено за його життя.

Надати Витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" інформації про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Підтвердити, що не було отримано грошову чи матеріальну допомогу для проведення ремонтних робіт, яка буде підлягати відшкодуванню, від громадських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Після подачі заяви про надання компенсації очікувати дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми компенсації (строк розгляду заяви не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання).

Комісія визначає обсяг пошкоджень, проводить у присутності власника/співвласника/законного представника огляд пошкодженого майна, щоб встановити об’єм руйнувань, виконання ремонтних робіт, за результатами якого складається акт; здійснює фотофіксацію; заповнює чек-лист з урахуванням обсягів пошкоджень нерухомого майна.

Фото: Відбудова приватного будинку для родини в Бучі, вулиця Івана Франка (Катерина Гончарова РБК-Україна)

Скільки коштів можна отримати на ремонтні роботи

Залежно від розрахованої в чек-листі суми компенсації ремонтні роботи, необхідні для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна, поділяються на:

ремонт категорії А – розрахована сума компенсації не перевищує 200 тис. гривень;

ремонт категорії Б – розрахована сума компенсації становить:

*від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень – для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку (у разі, коли місця загального користування не пошкоджені); або

*від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень – для одноквартирних будинків, зокрема відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають власний вхід з вулиці, котеджів та будинків одноквартирних підвищеної комфортності, будинків садибного типу, дачних та садових.

Передбачена також пріоритетність розгляду заяв про надання компенсації. Пріоритетне право на отримання компенсації має:

учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, особа, визначена Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та якій не надано статус учасника бойових дій;

особа з інвалідністю I та II групи;

багатодітна сім’я;

батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу;

прийомні батьки;

патронатні вихователі;

особи з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

опікуни/піклувальники.

Дочекатися сповіщення про винесення рішення комісією. Отримати грошову компенсацію та протягом 12 місяців з дня отримання компенсації для проведення ремонту категорії А або 18 місяців у разі проведення ремонту категорії Б потрібно її використати на ремонтні роботи, визначені у чек-листі.

Фото: Комісія оглядає постраждале житло, щоб встановити об’єм руйнувань (Getty Images)

На що можна витратити отримані кошти:

На придбання будівельних матеріалів;

Замовлення ремонтних послуг.

Зверніть увагу. Зняття таких коштів готівкою або нецільове використання законодавством заборонено! Тобто подарувати, перерахувати ці гроші, зняти їх готівкою не дозволяється.

Чи можуть відмовити в грошовій допомозі на ремонт житла

Чи може комісія відмовити у компенсації? Відповідь: так, відмовити можуть.

Які ж підстави відмови встановлюється законодавством?

Подання заяви особою, яка не може бути отримувачем (наприклад, не є власником майна);

Були надані недостовірні дані;

Заява не відповідає порядку отримання компенсації (якщо, наприклад, не надані обов’язкові реквізити заяви);

Вже компенсовані витрати щодо об’єкта нерухомого майна.

Наголосимо, що відмова у компенсації за ремонт нерухомого майна не позбавляє права повторного звернення чи оскарження такого рішення. Як оскаржити це рішення, ми розповімо у наступних публікаціях.

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