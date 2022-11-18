Естонія запроваджує додаткові перевірки для українців на кордонах: причини

В Естонії розпочали ретельну перевірку українців та росіян, які приїжджають до країни, а також виїжджають до Латвії та Фінляндії.

Заходи контролю проводяться до 20 листопада, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Мета перевірок – порахувати українських біженців та росіян у країні

Естонська влада заявила, що ретельний прикордонний контроль для громадян України та Росії проводитимуть не тільки не естонсько-російському кордоні, а й при виїзді з країни до Латвії чи Фінляндії.

За даними Поліції та прикордонної охорони Естонії, посилений прикордонний контроль діятиме до 20 листопада.

"Крім того, що відбувається на кордоні EE-VF (Естонія - РФ), ми також ретельніше перевірятимемо громадян України та Російської Федерації, які виїжджають з Естонії до Латвії або Фінляндії. Для цього ми задіяли додаткові ресурси співробітників поліції та прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Мета прикордонників - отримати повніше уявлення про кількість біженців з України та громадян Росії, які залишаються в країні.

Крім того, прикордонні перевірки також допоможуть зібрати інформацію про кількість українців, які виїхали до іншої країни.

Фото: Прикордонники хочуть порахувати біженців, які залишилися в країні (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Як відбуваються перевірки на внутрішніх кордонах із ЄС

У Поліції та прикордонній службі Естонії також повідомили, що влада перевіряє всі автобуси та мікроавтобуси, які виїжджають з країни. Також - порівнюють дані про пасажирів суден та використовують систему автоматичного розпізнавання номерних знаків для перевірки транспортних засобів з українськими та російськими номерами.

"Ми порівнюємо дані про пасажирів суден із даними про перетин кордону. Систему автоматичного розпізнавання номерних знаків використовуємо, щоб перевірити, які транспортні засоби з номерними знаками UA і VF, що в'їхали до Естонії, виїхали з країни", - пояснили у відомстві.

Зупинку автомобілів та перевірку документів проводять здебільшого на дорогах поблизу кордону Естонії та Латвії. Пасажирів попереджають, що під час планування подорожі потрібно передбачити більше часу на інспекцію.

"Владі важливо знати, де знаходяться іноземці"

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сказав, що прикордонний контроль необхідно відновити, щоб мати чітке уявлення про кількість іноземців, які перебувають у країні, а також про кількість тих, хто виїжджає.

"У нас на територію Естонії в'їхало понад 100 000 громадян України, і нам дуже важливо чітко знати, де знаходяться люди", - сказав він.

Крім того, міністр наголосив, що перевірки на внутрішніх кордонах Шенгену мають бути здійснені без зволікання.

Нагадаємо, ми писали, що Польща змінює стратегію щодо українських біженців.