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Греція зробить доступнішим відпочинок на 300 пляжах: що зміниться

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Середа 17 травня 2023 16:23
Греція зробить доступнішим відпочинок на 300 пляжах: що зміниться Фото: Пляж на острові Кріт (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Греції запустили проект доступності 287 пляжів. У найпопулярніших локаціях встановлюють механізми купання людей з інвадністю.

Благоустрій вже провели на 140 пляжах країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Такий проект коштуватиме майже 15 млн євро. На пляжах встановлять системи SEATRAC – це стаціонарний механізм, що включає крісло з дистанційним керуванням, яке можна переміщати до моря.

Засновник SEATRAC Герасимос Фессіан живе біля моря у Греції, але завжди мав проблеми з купанням через свою обмежену мобільність.

2009 року вперше створили прототип цієї системи, а 2012 року вона вийшла на ринок. Механізмами відразу стали користуватися люди похилого віку, вагітні і люди з розсіяним склерозом.

Міністр туризму Греції зазначив, що рівний доступ до моря є невід'ємним правом людини, додавши, що людям з обмеженою рухливістю надається можливість брати участь у пляжних заходах із сім'єю та друзями.

Греція зробить доступнішим відпочинок на 300 пляжах: що зміниться Фото : Механізм для доступного купання в Греції (Facebook.com/Прямо до моря)

Греція – не єдина країна, яка працює над доступністю подорожей. У США музеї пропонують шумопоглинаючі навушники для відвідувачів із сенсорною чутливістю, а також каруселі, доступні для інвалідних візків. Також для людей на візках доступні деякі національні парки.

Нагадаємо, ми писали про топ-5 дешевих курортів на Середземному морі 2023 року.

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