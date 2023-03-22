Греция закроет для въезда знаменитый пляж на Закинтосе: причины

В Греции проверили знаменитый "инстраграмный" пляж Навайо на Закинтосе и решили закрыть его на въезд на туристический сезон 2023 года.

Повторную проверку проведут через полгода, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Отмечается, что правительство Греции приняло решение о запрете въезда на пляж Навайо на Закинфе после того, как сейсмологи проверили там риски смещения почвы. Министерство туризма Греции сообщило, что инспекция выявила значительный риск оползней из-за сильной эрозии на окружающих склонах. Повторную оценку ситуации будут проводить два раза в год.

"Безопасность жителей и путешественников превыше всего, и решение было принято с учетом новых научных данных Организации по антисейсмическому планированию и защите, учитывая большое количество посетителей района в туристический сезон", – объяснил министр туризма Василис Кикилиас.

В 2018 году из-за обвала 200-метровой скалы на этом пляже пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Позже из-за оползня 34-летняя туристка из Чехии получила перелом позвоночника.

В сентябре 2022 года сообщалось о массивном оползне из-за землетрясения силой 5,4 балла, из-за чего пляж был закрыт. Однако власти разрешили туристам посещать это известное в Instagram место, но только по воде, так как заходить на песок или купаться возле обрыва было строго запрещено.

Фото: На Закинтосе высокий риск оползней (unsplash.com/michael-pointner)

Пляж Навайо был назван в честь сильного шторма, из-за которого корабль "Панайотис" сел на мель в октябре 1980 года. В то время корабль использовался для контрабанды сигарет и алкоголя. В результате капитан корабля и несколько членов экипажа были арестованы, но позже суд снял с них все обвинения.

В наши дни пляж стал популярной туристической достопримечательностью, снимки которого появляются во всех социальных сетях.

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