Грандіозний проект. Чому Туреччина перетворює Стамбул на острів

Стамбул – одне з найбільших міст у світі, розташоване на двох континентах – в Європі та Азії. Тут проживає понад 15 мільйонів людей, що робить його сьомим за величиною містом в Азії та найбільшим містом у Європі. Це також одне з найвідоміших міст, яке коли-небудь будувало людство. Він служив столицею для трьох історичних імперій – римлян, візантійців та османів. Сьогодні майже 1 із 5 жителів Туреччини проживає в Стамбулі.

У наші дні Туреччина планує перетворити Стамбул на фактично острів, побудувавши ще один канал уздовж Босфору. У Туреччині впевнені, що це зменшить черги в протоці, прискорить міжнародну торгівлю, перенаправить небезпечні вантажі зі Стамбула за місто та дозволить отримувати гроші до бюджету за прохід суден.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, чому влада Туреччини будує такий канал і чому проект зіткнувся з критикою.

З 1936 року цивільні судна проходять через Босфор безплатно

Одна з причин, чому Стамбул є впливовим містом – його стратегічне розташування. Він знаходиться в безпосередній близькості від Босфору, вузької водної протоки, яка відокремлює Європу від Азії та з'єднує Чорне море з Егейським та Середземним морями. Через географію, це єдиний шлях, яким з Болгарії, Румунії, України та Грузії можуть дістатися Середземного моря по воді, йдеться у відео від Youtube-каналу RealLifeLore.

Босфор є важливим і для десятків інших країн. Дунай, друга за довжиною річка у Європі, тече на тисячі кілометрів через важливі європейські міста – Відень, Братиславу, Будапешт та Белград. З 1992 року вона також з'єднується з річкою Рейн та портом Роттердама, найбільшим торговим центром Європи на морі. Вантажні судна до Роттердама майже завжди проходять через Суецький канал, багато з них часто проходять через Босфор.

Монреальська конвенція 1936 року гарантувала вільний прохід через Босфор всіх цивільних комерційних судів як у мирний, так і у воєнний час. Вона також забороняла Туреччині будь-коли стягувати за це будь-які мита чи збори. Конвенція встановила, що не більш як дев'ять іноземних військових кораблів загальним тоннажем 15 000 тонн можуть проходити через Босфор у будь-який момент часу. На той час для Туреччини це було гарним рішенням, адже фактично гарантувало їхній нейтралітет під час Другої світової війни.

Фото: Монреальська конвенція 1936 року гарантувала вільний прохід через Босфор усіх цивільних комерційних суден (unsplash.com)

Але за десятиліття після закінчення Другої світової війни з'явилося багато суперечок щодо статусу договору. Відразу після закінчення війни СРСР зажадав спільного контролю з Туреччиною над Босфором та постійну радянську військову присутність у протоці. Туреччина відхилила ці вимоги. Але там довго не могли чинити опір тиску Радянського Союзу поодинці, і тому 1952 року вирішили приєднатися до НАТО. Це ще більше розлютило СРСР: протока тепер фактично знаходилася в руках їхніх супротивників у холодній війні.

Але США також незадоволені такими правилами: конвенція не дозволяє їм провозити через Босфор військові кораблі деяких категорій. Угода, як і раніше, є перешкодою для нарощування військової могутності США у регіоні.

Фото: Зараз великі судна з небезпечними вантажами проходять в безпосередній близькості до житлових будинків та центру Стамбула (unsplash.com)

У 1994 набула чинності конвенція об'єднаних націй з морського права, яка багато в чому визначає права та обов'язки країни у Світовому океані. Майже кожна країна у світі підписала цю угоду, за винятком, зокрема, Туреччини та Сполучених Штатів, хоча договір теоретично скасував Монреальську конвенцію. Але Туреччина відмовилася її підписувати, оскільки означало також передачу майже всього Егейського моря територіальним водам Греції.

Туреччина будує канал завдовжки 45 км поблизу Босфору

Зважаючи на ці причини, як альтернативу Босфору в Туреччині хочуть побудувати штучний канал поблизу від вже існуючого каналу. Технічно обмежувальні умови Монреальської конвенції застосовуються тільки до протоки Босфор. У 2011 році з ідеєю спорудження каналу виступив тоді ще прем'єр-міністр Реджеп Тайїп Ердоган.

У Туреччині стверджують: побудувавши штучний канал безпосередньо поряд із нинішньою протокою та перетворивши сам Стамбул на острів, там нарешті зможуть почати стягувати плату за прохід каналом. У перспективі це також дозволить авіаносцям та підводним човнам НАТО входити до Чорного моря.

Фото: Де пролягатиме новий канал біля Стамбула. Затверджений маршрут (Wikipedia.org)

Туреччина розпочала мегапроект Стамбульський канал у березні 2021 року. Очікується, що канал створять за 30 кілометрів на захід від Босфору на європейській стороні Туреччини. Його довжина становитиме 45 кілометрів. Проект планували закінчити 2023 року, але потім відклали на 2027-й.

Судам, що прибувають до Босфору, часто доводиться вставати в чергу і чекати в середньому 14 годин тільки для того, щоб пройти через протоку. Іноді їм доводиться чекати днями, коли там дуже багатолюдно. Новий канал має допомогти швидко взяти на себе більшу частину трафіку. Туреччина стверджує, що здатна пропускати до 160 суден, які перетинають канал за один день.

Канал також допоміг би перенаправити багато небезпечних вантажів, що проходять через Босфор, прямо по сусідству з центром міста Стамбула. 15 мільйонів людей живуть неподалік берегів Босфору. І прямо поряд з ними проходять судна з небезпечними вантажами — боєприпасами, оліями та добривами. Під час зіткнення вантаж може вибухнути біля житлових районів. У Туреччині вважають, що краще направити весь цей небезпечний вантаж на захід новим каналом подалі від центру міста.

Фото: Часто на вході до Босфору збираються черги із суден (скриншот з відео Youtube.com/ RealLifeLore)

Туреччина хоче активно розвивати береги нового каналу, збудувавши там нову нерухомість. Очікується, що канал також спростить логістику до нещодавно збудованого аеропорту Стамбула. Цей проект хочуть повністю завершити у середині 2020-х років. Тоді, за планами Туреччини, він стане найбільшим аеропортом у світі, здатним приймати 200 мільйонів пасажирів на рік.

Туреччина очікує, що будівництво Стамбульського каналу коштуватиме близько 15 мільярдів доларів. За допомогою мит та зборів за прохід через канал країна розраховує заробляти до восьми мільярдів доларів на рік – на 30% більше, ніж доходи Єгипту від проходу суден Суецьким каналом.

Екологічна загроза та черги. Проект зіткнувся із критикою

Критики проекту вважають, що таких надходжень до бюджету від мит не буде. Адже торговим судам, як і раніше, буде гарантовано вільний та необмежений доступ до Босфору навіть після того, як канал буде збудовано.

Також багато людей задаються питанням, як Туреччина переконає власників вантажів користуватися Стамбульським каналом замість Босфору. Особливо в умовах, що новий канал буде служити в основному як трохи швидший експрес-маршрут, і жодних інших опцій їм не пропонується. Критики побоюються, що на Босфорі можуть штучно створювати пробки, щоб змушувати судна рухатися новим каналом не безкоштовно, а вже за гроші.

Монреальська конвенція дає Туреччині право перевіряти всі судна, що проходять через Босфор, на предмет санітарної та екологічної безпеки. Тож теоретично Туреччина могла б розширити свої повноваження та проводити дуже тривалі перевірки. Але гарантувати, що таких перевірок не буде, якщо судно пройде новим каналом.

Фото: 80% мешканців Стамбула виступають проти будівництва каналу (unsplash.com)

Ще один негатив у тому, що для будівництва каналу, ймовірно, треба буде переселити тисячі людей, які живуть на цій території. Також таке будівництво може завдати незліченної шкоди довкіллю. Наприклад, забруднення підземних вод Стамбула зруйнує велике водосховище, яке забезпечує водою одну п'яту Стамбула. Можуть розпочатися перебої з подачею питної води.

Цікаво, що власність уздовж запланованого маршруту каналу належить членам королівської родини Катару. Один із членів цієї родини, Барат аль-Бар'як, — зять самого президента Ердогана. Багато ЗМІ пишуть, що він особисто виграє від розвитку нерухомості біля нового каналу.

Одне з опитувань показало, що цілих 80% жителів Стамбула виступають проти будівництва каналу. Лише й 8% підтримують проект.

Відео: Чому Туреччина хоче перетворити Стамбул на острів (Youtube.com/RealLifeLore)

Проти створення Стамбульского каналу також рішуче виступила країна-окупант Росія. Експерти кажуть, що РФ задоволена нинішнім становищем: її кораблі можуть проходити через Босфор, коли їм заманеться. У Росії кажуть, що конвенція Монтре, як і раніше, застосовуватиметься до Стамбульського каналу. А значить юридично Туреччина не зможе стягувати будь-які збори або отримати дохід. Якщо канал зрештою буде побудований, це, ймовірно, серйозно загострить відносини між Росією та Туреччиною.

104 колишні турецькі адмірали та морські офіцери підписали відкритий лист, у якому висловили протест проти будівництва каналу. Але вже наступного дня 10 з цих адміралів були заарештовані та ув'язнені, що фактично придушило їхній опір.

Тим часом Єгипет зводить нову столицю: яким буде побудоване з нуля місто.

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