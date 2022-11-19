Грандиозный проект. Почему Турция превращает Стамбул в остров

Cтамбул – один из самых больших городов в мире, расположенный на двух континентах – в Европе и Азии. Здесь проживает более 15 миллионов человек, что делает его седьмым по величине городом в Азии и самым крупным городом в Европе. Это также один из самых известных городов, которые когда-либо строило человечество. Он служил столицей для трех исторических империй – римлян, византийцев и османов. Сегодня практически 1 из 5 жителей Турции проживает в Стамбуле.

В наши дни Турция планирует превратить Стамбул в фактически остров, построив еще один канал вдоль Босфора. В Турции уверены, что это уменьшит очереди в заливе, ускорит международную торговлю, перенаправит опасные грузы из Стамбула за город и позволит получать деньги в бюджет за проход судов.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, почему власти Турции строят такой канал и почему проект столкнулся с критикой.

С 1936 года гражданские суда проходят через Босфор бесплатно

Одна из причин, почему Стамбул является влиятельным городом – его стратегическое расположение. Он находится в непосредственной близости от Босфора, узкого водного пролива, который отделяет Европу от Азии и соединяет Черное море с Эгейским и Средиземным морями. В силу географии, это единственный путь, по которому из Болгарии, Румынии, Украины и Грузии могут добраться к Средиземному морю по воде, говорится в видео от Youtube-канала RealLifeLore.

Босфор важен и для десятков других стран. Дунай, вторая по длине река в Европе, течет на тысячи километров через важные европейские города – Вену, Братиславу, Будапешт и Белград. С 1992 года она также соединяется с рекой Рейн и портом Роттердама, крупнейшим торговым центром Европы на море. Грузовые суда в Роттердам почти всегда проходят через Суэцкий канал, многие из них часто проходят через Босфор.

Монреальская конвенция 1936 года гарантировала свободный проход через Босфор всех гражданских коммерческих судов как в мирное, так и в военное время. Она также запрещала Турции когда-либо взимать за это любые пошлины или сборы. Конвенция установила, что не более девяти иностранных военных кораблей общим тоннажем 15 000 тонн могут проходить через Босфор в любой момент времени. В то время для Турции это было хорошим решением, ведь фактически гарантировало их нейтралитет во время Второй мировой войны.

Фото: Монреальская конвенция 1936 года гарантировала свободный проход через Босфор всех гражданских коммерческих судов (unsplash.com)

Но за десятилетия после окончания Второй мировой войны появилось множество споров по поводу статуса договора. Сразу после окончания войны СССР потребовал совместного контроля с Турцией над Босфором и постоянное советское военное присутствие в проливе. Турция отклонила эти требования. Но там долго не могли сопротивляться давлению Советского Союза в одиночку, и поэтому в 1952 году решили присоединиться к НАТО. Это еще больше разозлило СССР: пролив теперь фактически находился в руках их противников в холодной войне.

Но США тоже недовольны такими правилами: конвенция не позволяет им провозить через Босфор военные корабли некоторых категорий. Соглашение по-прежнему является препятствием для наращивания военной мощи США в регионе.

Фото: Сейчас большие судна с опасными грузами проходят в непосредственной близости к жилым домам и центру Стамбула (unsplash.com)

В 1994 вступила в силу конвенция объединенных наций по морскому праву, которая во многом определяет права и обязанности страны в Мировом океане. Почти каждая страна в мире подписала это соглашение, за исключением, в частности, Турции и Соединенных Штатов, хотя договор теоретически отменил Монреальскую конвенцию. Но Турция отказалась ее подписывать, так как означало бы также передачу почти всего Эгейского моря территориальным водам Греции.

Турция строит канал длиной в 45 км поблизости от Босфора

Ввиду этих причин, как альтернативу Босфору в Турции хотят построить искусственный канал недалеко от уже существующего канала. Технически ограничительные условия Монреальской конвенции применяются только к самому проливу Босфор. В 2011 году с идеей сооружения канала выступил тогда еще премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган.

В Турции утверждают: построив искусственный канал непосредственно рядом с нынешним проливом и превратив сам Стамбул в остров, там наконец смогут начать взимать плату за проход по каналу. В перспективе это также позволит авианосцам и подводным лодкам НАТО входить в Черное море.

Фото: Где будет пролегать новый канал возле Стамбула. Утвержденный маршрут (Wikipedia.org)

Турция начала мегапроект Стамбульский канал в марте 2021 года. Ожидается, что канал создадут в 30 километрах к западу от Босфора на европейской стороне Турции. Его длина будет составлять 45 километров. Проект планировали закончить в 2023 году, но потом отложили на 2027-й.

Прибывающим к Босфору судам часто приходится вставать в очередь и ждать в среднем 14 часов только для того, чтобы пройти через пролив. Иногда им приходится ждать днями, когда там особенно многолюдно. Новый канал должен помочь быстро взять на себя большую часть трафика. Турция утверждает, что будет способна пропускать до 160 судов, пересекающих канал за один день.

Канал также помог бы перенаправить много опасных грузов, проходящих через Босфор прямо по соседству с центром города Стамбула. 15 миллионов человек живут недалеко от берегов Босфора. И прямо рядом с ними проходят суда с опасными грузами — боеприпасами, маслами и удобрениями. Во время столкновения груз может взорваться прямо возле жилых районов. В Турции считают, что лучше направить весь этот опасный груз на запад по новому каналу подальше от центра города.

Фото: Часто на входе в Босфор собираются очереди из судов (скриншот с видео Youtube.com/RealLifeLore)

Турция хочет активно развивать берега нового канала, построив там новую недвижимость. Ожидается, что канал также упростит логистику к недавно построенному аэропорту Стамбула. Этот проект хотят полностью завершить в середине 2020-х годов. Тогда, по планам Турции, он станет крупнейшим аэропортом в мире, способным принимая 200 миллионов пассажиров в год.

Турция ожидает, что строительство Стамбульского канала будет стоить около 15 миллиардов долларов. С помощью пошлин и сборов за проход через канал страна рассчитывает зарабатывать до восьми миллиардов долларов в год – на 30% больше, чем доходы Египта от прохода судов по Суэцкому каналу.

Экологическая угроза и очереди. Проект столкнулся с критикой

Критики проекта считают, что таких поступлений в бюджет от пошлин не будет. Ведь торговым судам по-прежнему будет гарантирован свободный и неограниченный доступ к Босфору даже после того, как канал будет построен.

Также много людей задаются вопросом, как Турция убедит владельцев грузов пользоваться Стамбульским каналом вместо Босфора. Особенно в условиях, что новый канал будет в основном служить как чуть более быстрый экспресс-маршрут, и никаких других опций им не предлагается. Критики опасаются, что на Босфоре могут искусственно создавать пробки, чтобы заставлять суда двигаться по новому каналу не бесплатно, а уже за деньги.

Монреальская конвенция дает Турции право проверять все проходящие через Босфор суда на предмет санитарной и экологической безопасности. Так что теоретически Турция могла бы расширить свои полномочия и проводить очень длительные проверки. Но гарантировать, что таких проверок не будет, если судно пройдет через новый канал.

Фото: 80% жителей Стамбула выступают против строительства канала (unsplash.com)

Еще один негатив в том, что для строительства канала вероятно надо будет переселить тысячи людей, которые живут на этой территории. Также такое строительство может нанести неисчислимый ущерб окружающей среде. Например, загрязнение подземных вод Стамбула разрушит крупное водохранилище, которое обеспечивает водой одну пятую Стамбула. Могут начаться перебои с подачей питьевой воды.

Интересно, что собственности вдоль запланированного маршрута канала принадлежит членам королевской семьи Катара. Один из членов этой семьи, Барат аль-Барьяк, — зять самого президента Эрдогана. Многие СМИ пишут, что он лично выиграет от развития недвижимости возле нового канала.

Один из опросов показал, что целых 80% жителей Стамбула выступают против строительства канала. Только и 8% поддерживают проект.

Видео: Почему Турция хочет превратить Стамбул в остров (Youtube.com/RealLifeLore)

Против создания Стамбульского канала также решительно выступила страна-оккупант Россия. Эксперты говорят, что РФ довольна нынешним положением: ее корабли могут проходить через Босфор, когда им заблагорассудится. В России говорят, что конвенция Монтре по-прежнему будет применяться к Стамбульскому каналу. А значит юридически Турция не сможет взимать какие-либо сборы или получить какой-либо доход. Если канал в конечном итоге будет построен, это, вероятно, серьезно обострит отношения между Россией и Турцией.

104 бывших турецких адмирала и морских офицеров подписали открытое письмо, в котором выразили протест против строительства канала. Но уже на следующий день 10 из этих адмиралов были арестованы и заключены в тюрьму, что фактически подавило все их сопротивление.

Тем временем Египет возводит новую столицу: каким будет построенній с нуля город.

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