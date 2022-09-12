"Грады" вместо пляжей. Как пережили лето в оккупации курорты Азовского моря

До полномасштабной войны в бархатный сезон украинцы нежились под ласковым сентябрьским солнцем и наслаждались свободными пляжами на Азовском море. Но в этом году из-за захвата российскими войсками всего побережья полностью провалился не только бархатный, но и высокий летний сезон.

Оккупанты "освободили" азовские курорты Украины от туристов, принеся в приморские города и поселки, где летом всегда кипела жизнь и не было отбоя от отдыхающих, разруху и запустение.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Колоритное Приазовье" рассказывает, как пережили лето в оккупации курорты Азовского моря.

Бердянск: газа нет с весны, магазины закрыты

Если прошлым летом Бердянск страдал от медуз, заполонивших море и тем изрядно подпортивших туристический сезон, то в этом на него свалилась напасть пострашнее — российские захватчики. Враг зашел в город почти сразу после начала полномасштабного вторжения.

Разозленные массовыми протестами местных жителей, оккупанты устроили на курорте настоящий террор. С весны здесь нет газа, нормальной связи, большинство магазинов закрыты, а в тех, что работают, в основном низкокачественные российские товары и сумасшедшие цены. На улицах развешены вражеские триколоры и билборды с пропагандой.

Видео: Бердянск в оккупации

В таких условиях захватчики, не отличающиеся умом и сообразительностью, намеревались провести курортный сезон, обещая Бердянску нескончаемые потоки туристов из РФ, соседней Беларуси и псевдореспублик Л/ДНР.

Но пляжи, где летом всегда многолюдно, так и остались пустовать. Что неудивительно: работающих отелей было единицы, развлекательные заведения также не открылись, добавить к этому комендантский час, почерневшее от мазута, вытекшего с потопленного ВСУ корабля РФ, море и едва не ежедневные взрывы — и станет ясно, почему сезон оккупанты провалили. А вот медуз в этом году в Бердянске было намного меньше обычного.

Кирилловка: бизнес вынуждают регистрироваться в РФ

Не задался сезон и в оккупированной Кирилловке. Один из самых популярных курортов Азовского моря, на котором каждый год отдыхали сотни тысяч человек, этим летом выглядел безлюдным. В мае, когда здесь обычно появляются первые отдыхающие, в Кирилловку заявились оккупанты с Z-техникой: на базах отдыха расставили "Грады", а сами заняли одни из лучших отелей курорта. И принялись организовывать "курортный сезон".

Но ожидаемо полностью его сорвали. Улицы в центре поселка все лето были пугающе пустынны, рынки и большинство сезонных магазинов так и не заработали, луна-парк, аквапарк, дельфинарий и другие развлекательные заведения — тоже. К середине июля робко стали открываться первые (и последние) базы и отели, которые в условиях отсутствия туристов вынуждены были значительно снижать цены.

Фото: Заведения и кафе в Кирилловке практически все закрыты (предоставлено РБК-Украина)

По необычно свободным пляжам сновали немногочисленные отдыхающие: в основном местные и жители соседних населенных пунктов, в частности Мелитополя и Энергодара, которые ехали сюда не столько за отдыхом, сколько переждать острые моменты в родных городах.

Единственное, что осталось неизменным, это медузы, которые в этом году появились в Кирилловке раньше обычного — уже в июне. А во второй половине июля их стало столько, что вода у берега превратилась в желе. Хотя купаться все равно было некому.

Видео: Кирилловка в августе тоже опустела

Оккупационная власть всеми силами "кошмарила" оставшихся в поселке отельеров, вынуждая их регистрировать бизнес в России, а в случае отказа грозила "национализацией". С собственностью тех, кто уехал, поступали еще хуже: землю присваивали, а имущество грабили.

В августе Кирилловке стало вовсе не до туристов. Получив ряд подарочных "бавовн" от ВСУ в Мелитополе, россияне стянули сюда остатки выжившей техники и личного состава, окончательно превратив популярнейший курорт в военную базу.

Арабатская Стрелка и Геническ: оккупанты захватили пансионаты

Коса Арабатская Стрелка, которая соединяет Крым с материковой Украиной, и соседний Геническ находятся под российской оккупацией с 24 февраля. Лето здесь, как и на других курортах азовского побережья, выдалось печальным: безлюдным и безнадежным.

Видео: Набережная в Счастливцево полностью опустела

С приходом тепла оккупанты в привычной для них манере, то есть силой, пытались начать курортный сезон. Но угрозы не сработали. Отелей и баз отдыха, которые решили открыться, было ничтожно мало, да и тем приходилось сдавать номера почти за бесценок. На набережных, обычно шумных и оживленных, с пестрой толпой курортников и бойких продавцов всякой всячиной, непривычно тихо. Горячие источники открыты, но посетителей нет, на знаменитом Розовом озере никто не снимает фантастические пейзажи.

Фото: Пустота на пляжах курортного Счастливцево, водоросли никто не убирает (предоставлено РБК-Украина)

Едва не единственными "отдыхающими" на Арабатской Стрелке были сами оккупанты, которые захватили несколько пансионатов, курортных комплексов и детский лагерь.

Кроме них, на пляжах изредка можно было заметить местных жителей и гостей из соседних населенных пунктов области, чаще из Херсона и Новой Каховки, где особенно под конец лета стало очень неспокойно. Сами пляжи в удручающем состоянии: водоросли никто не убирает, на берегу полно мертвых медуз. Их у берегов Геническа и Арабатки нынешним летом было много, но все же существенно меньше, чем в прошлом году.

Приморск: тихо и безлюдно

Небольшой уютный городок в паре километров от берега Азовского моря, Приморск, и в прежние годы не мог похвастаться большим туристическим потоком. Сюда ехали в основном поклонники спокойного недорогого отдыха, которых не смущала пока еще слабо развитая курортная инфраструктура. Но этим летом, которое город, как и его соседи по азовскому побережью, провел в российской оккупации, тут было совсем пусто.

Фото: Приморск Бердянского района до войны (wikipedia.org)

В отличие от Бердянска и Арабатской Стрелки, временные "хозяева" даже не старались провести в Приморске курортный сезон. А учитывая, что, не желая жить под гнетом российских военных, отсюда выехала едва не половина местных жителей, он и вовсе превратился в город-призрак. Пустынные улицы, заколоченные ставни магазинов и кафе, законсервированные до лучших времен базы отдыха и отели, безлюдные пляжи, главные гости которых — вездесущие чайки, высматривающие рыбу в абсолютно пустом море.

Курорты Донецкой области: отдых по соседству с кладбищем

Урзуф и другие курорты Мангушского района Донецкой области — Юрьевка, азовская Ялта, Белосарайская коса, Мелекино — в последние годы только начали активно развиваться и набирать популярность. О них заговорили, сюда стали приезжать отдыхающие не только из соседних областей… Но потом пришли "освободители".

Весной в Мелекино, Урзуфе и других поселках на побережье искали временный приют жители многострадального Мариуполя, кому посчастливилось выбраться из города, который враг ежедневно посыпал снарядами, бомбами и ракетами.

Фото: Урзуф в Донецкой области до войны (wikipedia.org)

А когда активные боевые действия прекратились, оккупанты цинично устроили пляски на костях. В буквальном смысле: на всех перекрестках зазывали на отдых жителей так называемых "Л/ДНР" и других временно оккупированных территорий, в то время как сами рыли по соседству могилы, в которых перезахоранивали тысячи погибших от их же рук мариупольцев. Желающих отдыхать рядом с кладбищем нашло немного: пляжи преимущественно пустовали, а отелей и кафе работало не больше десятка.

С надеждой на освобождение от оккупантов

За последние 2 недели на фронте наметилась позитивная для Украины динамика, позволяющая робко надеяться как минимум на относительно скорое освобождение Херсона. А за ним — и привычных курортов.

"Можно констатировать, что сезон на курортах Азовского моря в оккупации полностью провален. Он не состоялся ни на 50, ни даже на 10% от уровня прошлого года. Отдыхающих не было и нет. И никаким даже робким надеждам на приток туристов из России и ЛДНР точно не суждено сбыться", — комментирует РБК-Украина ситуацию главред Кирилловка.Укр Евгений Смельчаков.

Но он отмечает, что сегодня в оккупации наблюдается довольно полярная ситуация в плане сотрудничества бизнеса с оккупантами и коллаборантами.

"На некоторых курортах, например, в Кирилловке, практически полностью игнорируют принуждение к сотрудничеству со стороны оккупационных властей. Владельцы отелей в большинстве если и регистрируются под страхом отжатия собственности, то чаще всего оттягивают этот момент до дедлайна. Но в ряде других регионов, несмотря на выезд большей части экономически активного населения, идет попытка адаптации бизнес-процессов под новые реалии. К сожалению, лояльность к оккупантам здесь выше. И это требует тщательного анализа после нашей победы", — обращает внимание эксперт.

С грустью приходится констатировать, что курортный сезон-2022 на Азовском море был украден российскими захватчиками. Одних они лишили возможности отдохнуть, других — заработать.

Но нет никаких сомнений, что украинский юг, включая все азовское побережье, обязательно будет освобожден, и следующим летом мы непременно поедем на море: гулять по набережной в Бердянске, танцевать до утра в Кирилловке, любоваться розовыми озерами и восстанавливать силы на горячих источниках Арабатской Стрелки, наслаждаться безмятежностью в Приморске и Урзуфе.

Отметим, кроме Автономной Республики Крым, сейчас временно оккупированы Россией все курорты Азовского моря. Также – села и городки Херсонщины, которые имеют выход к Черному морю.

Также мы писали, как живет курортная Кирилловка в оккупации.