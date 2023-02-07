Готелі та пам'ятки. Як постраждали туристичні локації Туреччини від землетрусу

Землетрус у 10 провінціях Туреччини призвів до руйнування близько 6 тисяч будівель та загибелі майже 4 тисяч людей. Пошкоджень зазнали також туристичні пам'ятки та готелі.

Які локації постраждали під час землетрусу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на турецькі ЗМІ.

В яких регіонах Туреччини відчули землетрус

У ніч проти понеділка на південному сході Туреччини сталися сильні підземні поштовхи. Це регіон стародавньої Месопотамії, у якому активними темпами розвивається туризм.

За 37 км від міста Газіантеп був зафіксований підземний поштовх магнітудою 7,8 балів. Землетрус зруйнував фортецю Газіантеп, включену до списку спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Зруйнована фортеця Газіантеп (колаж РБК-Україна)

В іншому туристичному місті Шанлиурфа впав житловий будинок, а вулиці вкрилися глибокими тріщинами. При цьому не постраждало стародавнє місто Мардін поблизу кордону Сирії.

Також землетрус відчувався в Хатаї, Адані, Османіє, Діярбакірі, Малатьї, Трабзоні, Анталії та Анкарі.

У турецькій провінції Хатай повністю зруйнована єдина злітно-посадкова смуга місцевого аеропорту. Аеропорти Кахраманмараша та Газіантепа припинили обслуговувати цивільні рейси.

За відгуками туристів, у туристичному регіоні Анталія землетруси відчувалися місцями.

Фото: Через землетрус дороги вкрилися тріщинами (gettyimages.com)

Під завалами готелів шукають людей

Землетрус призвів до руйнування та пошкодження багатьох готелів, повідомляє видання turizmajansi.com.

Зруйновано щонайменше 4 готелі – в Адіамані, Малатьї, Кахраманмараші, Антак'ї. В Адіамані впав найбільший готель в місті – Isias. У ньому знаходилася дитяча волейбольна команда. Також у цьому готелі була група з 43 гідів-істориків із університетів Туреччини та Північного Кіпру. Наразі відомо, що два гіди загинули.

У місті Малатья зруйновано два великі готелі – один з них Avşar Hotel, який розташований в одному з найжвавіших місць міста.

Фото: Зруйнований готель в Адіамані (gettyimages.com)

Готель Alice в районі Рейханли міста Хатай зруйнувався внаслідок землетрусу магнітудою 7,4. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Готельєри Туреччини оголосили акцію "Безкоштовний готель" для розміщення постраждалих від землетрусу. Лише в Анталії вже підготували 15 тисяч номерів.

Також мешканці постраждалих регіонів можуть летіти до Стамбула з Turkish Airlines за фіксованою ціною на квитки – 100 лір (195 грн) до 13 лютого. Акція доступна рейси з Адани, Діярбакіра, Шанлиурфи та Елязига.

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині знайшли шість українців, які втратили зв'язок із родичами після землетрусу.

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