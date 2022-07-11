Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны

Во время войны в Украине все чаще звучат предложения и планы по восстановлению украинских городов. Помогать с этим хотят в Европе. Возродить Мариуполь готов польский город Гданьск, а разбомбленный театр в этом городе – власти Греции и Италии. Харьков уже работает над тем, чтобы к строительству новых домов в городе приобщились ведущие мировые архитекторы.

Один из ярких примеров того, как отстраивали исторический центр города в Европе – Варшава. После Второй мировой она была полностью разрушена. А сегодня Варшава привлекает туристов архитектурой, парками и удобной транспортной сетью, которые были отстроены после ужасных разрушений.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина директор Польской туристической организации в Украине Влодзимеж Щурек рассказывает, как польскую столицу удалось восстановить практически из руин, превратив ее в одну из популярных туристических локаций Европы.

Несокрушимая столица

После окончания Второй мировой войны Варшава, точнее ее центральная часть, представляла собой сплошную груду развалин. Сожжены и разбиты не только основные исторические памятники, но и почти все жилые дома вокруг. Было трудно представить, что этот город когда-то удастся отстроить, а по его площадям и улицам будут гулять тысячи туристов, а апокалиптические последствия войны останутся только в музеях и в памяти людей.

Фото: Старый город Варшавы после разрушений, 1945 год (fotopolska.travel.pl)

Фото: Руины Староместской площади, 1949 год (fotopolska.travel.pl)

Варшава была для поляков центром сопротивления, культурным и политическим сердцем страны. Оккупанты намеревались ее уничтожить и превратить в в приходящий в упадок город, где поляки должны были обслуживать агрессоров. По их замыслу, Старого города в новой Варшаве не должно было бы существовать, а знаменитую Замковую площадь собирались перестроить. Таким образом, стертая с земли старая польская столица должна была послужить ужасающим примером для всей Европы.

Варварский план последовательно воплощался в жизнь. В начале войны в 1939 году в городе уже уничтожили 10% зданий. Разрушения продолжились в 1941 году во время советских бомбардировок. В 1943-м Варшава подверглась самому масштабному уничтожению.

Последней каплей в уничтожении города стали погромы во время крупного события в истории Польши в 1944 году - Варшавского восстания. Тогда Гитлер приказал уничтожить город, чтобы сломить дух повстанцев. После восстания жители уезжали из города. Тех, кто отказывался уезжать, насильно депортировали. Разрушали все дома.

Боевые действия непрерывно продолжались в течение двух месяцев в Старом городе, Северном центре, Повисле и Воле. Сегодня в Музее Варшавского восстания можно увидеть, что происходило с городом во время этих трагических и одновременно героических событий.

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Левобережная, то есть главная часть Варшавы была разрушена на 85%. Промышленная инфраструктура и исторические объекты миллионного города были уничтожены на 90%, жилые дома – на 72%, школы – 70%, объекты культуры на – 95%.

Фото: Рынок старого города после войны и сейчас (fotopolska.travel.pl, unsplash.com)

Боевые действия разрушили все мосты, практически всю железнодорожную инфраструктуру, подвижной состав и инфраструктуру трамвайного транспорта. Из 957 памятников было полностью разбито 782 и сильно повреждены – 141. Лишь 34 объекта обнаружили в довольно хорошем состоянии. Благодаря работникам музеев и библиотек смогли спасти ценные архивы и экспонаты, которые помогли сохранить историю.

Копия старой Варшавы. Дома восстанавливали по воспоминаниям и картинам

По окончанию боевых действий тысячи людей жили прямо посреди руин без надлежащего водоснабжения и других условий проживания. Одним словом, в Варшаве царил сокрушительный хаос. Перспектива восстановления города казалась нереалистичной.

Польская власть также рассматривала вариант переноса столицы в город Лодзь, где сохранилось много довоенных зданий, или в Краков. Планировали даже, что оставят руины Варшавы под открытым небом как музей для будущих поколений и возведут полностью новый город в окрестностях Гуры Кальварии. Но перенос столицы означал бы невыгодный политический подтекст. Поэтому 3 января 1945 года, еще до оккупации города Красной Армией, Временное правительство Люблина решило отстроить Варшаву и восстановить ее функции как столицы.

Люди возвращались в свои дома, которых на самом деле уже не было. Они собственноручно начали отстраивать квартиры и дома. Город понемногу оживал.

Фото: В Варшаве были разрушены все мосты, железная дорога, трамвайный транспорт. Из 957 памятников были полностью разбиты 782 и сильно повреждены – 141 (fotopolska.travel.pl)

Уже после оккупации столицы Польши 3 февраля 1945 года было официально принято решение о ее восстановлении, а за 11 дней новосозданное Бюро Восстановления Столицы (Biuro Odbudowy Stolicy) должно было воплотить крупный проект. Одно из первых вещей, которые сделало Бюро - на полуразрушенных домах разместили охранные таблички с предупреждающей надписью о запрете их самовольного сноса.

План восстановления демонстрировал неотложность восстановления всех домов без исключения. Для этого должны были задействовать воспоминания очевидцев, документы и сохраненные визуализации. Использовали даже картины с изображением города, датированные 18 веком.

Значительная часть отстроенного города должна была бы стать копией старой Варшавы. Предложенный масштаб реконструкции в процессе уменьшался, но все-таки удалось филигранно отстроить значительную часть Старого города и Королевского пути. Реконструированный город мировое сообщество оценило на самом деле лишь в 1980 году, когда Старый город Варшавы внесли в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

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Чтобы понять объем работы, попробуйте представить, что документы Бюро Восстановления состояли из 14 679 архивных папок с картами, планами, проектами, инвентарными записями и фотографиями.

Конфликт интересов

План восстановления города противоречил консервативным взглядам, которых придерживались немцы, французы, голландцы или итальянцы. Они считали, что реконструкции подлежат лишь отдельные исторические дома. Автор проекта убеждал власть и других архитекторов, что народ и памятники культуры – едины. Поэтому, по его мнению, город нуждался в полной реконструкции.

Конфликт взглядов внутри Бюро восстановления столицы продолжался на протяжении всего этапа восстановления центра города. Однако план таки удалось реализовать. Первый этап работ закончился в 1952 году. Остальные крупные проекты еще длились в 60-х годах. Известный королевский дворец был отстроен в 1974-м.

Фото: 1949-1950 годы. Работы по реконструкции стен и Барбакана (fotopolska.travel.pl)

Чтобы принять большое количество жильцов, город требовал нового урбанистического плана, новых домов и новых улиц. Вместе с тем построение нового социалистического города в Варшаве делало невозможным воссоздание старой Варшавы, ведь за этим стояли национализация земель и снос уже заново отстроенных домов.

Взгляды властей Польской Народной Республики на восстановление города отражали буржуазное общество, а советские урбанисты и архитекторы видели Варшаву как большой город для рабочего класса. Так появились районы Муранов, Сельцо, МДМ, Коло, Млын, Мариенштат.

Деятельность Бюро восстановления была иногда конфликтной. Так, многие каменицы, пережившие войну в хорошем состоянии, были снесены. Многие центральные улицы не удалось восстановить. Уже с 1949 года начали возводить дома, присущие советской эпохе строительства. Так в центре города появился массивный великан – Дом культуры и Науки. Есть примеры идеологического разрушения фасадов домов, когда из камениц устранялось мещанское убранство, что отражало характер довоенного города и зажиточность их жителей.

Где брали средства на масштабное восстановление

План реализовывали быстрыми темпами. Уже в 1946 году открыли движение по мосту Понятовского и железнодорожный мост Гданьский. Одну из крупных отстроек – трасса W-Z – открыли в 1949 году. Вместе с тоннелем, который пролегает под Замковой площадью, сегодня она представляет собой большое архитектурное достижение.

Фото: Современная Варшава (fotopolska.travel.pl)

В первом послевоенном жилом районе Мариенштати дома, стилизованные под купеческие каменицы 17 столетия, возводились рекордно быстро. Единственным источником восстановления был Социальный фонд реконструкции столицы – Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy (SFOS), созданный в 1945 году. До 1965 года это было единственное государственное учреждение, привлеченное к реализации восстановления.

Средства шли из налогов работников в размере 0,5% от заработка. Облагались налогом и некоторые продукты. Собирали доходы от билетов на культурные мероприятия. Также были организованы дополнительные сборы денег.

Почти половина национальных финансовых и материальных ресурсов была потрачена на восстановление столицы в течение нескольких послевоенных лет. Так отстроились дворец в Виланове, дворец в Королевском парке Лазенки Королевские, Дворец Сташица с улицей Новый Свят, Дворец Казимеровски, Большой театр и много памятников, таких как монументы Копернику, Мицкевичу, Шопену, Понятовскому и колонна Зигмунта.

Фото: Сегодня город привлекает туристов архитектурой, парками и удобной транспортной сетью (fotopolska.travel.pl)

Многие работали над строительством добровольно. К реконструкции присоединились все социальные пласты общества, которые до этого не были сплочены. Что интересно, Бюро восстановления столицы также использовали ряд предложений по градостроительству, разработанных еще до войны в 1937 году и награжденных на Всемирной выставке в Париже.

Восстановление Варшавы может служить вдохновляющим примером для разрушенных во время войны украинских городов. Сегодня столица Польши привлекает иностранных туристов именно своей архитектурой, парками и удобной транспортной сетью, которые были отстроены после войны. Это интересный пункт для остановки на уикенд или во время путешествия по Европе.

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