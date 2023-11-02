До години їзди. Топ-5 цікавих локацій поблизу Києва для відпочинку на вихідні

Відпочинок за містом актуальний і восени. Жителі Києва мають чимало варіантів провести вихідні цікаво та з комфортом, витративши на дорогу не більше години.

РБК-Україна наводить 5 локацій неподалік від столиці, куди варто вирушити всією родиною.

Віслюча ферма – за 30 км від Києва

Унікальна локація для відпочинку з дітьми – віслюча ферма Osloff у селі Великі Дмитровичі Обухівського району за 30 км від столиці. Можна їхати автомобілем чи маршруткою з автостанції "Видубичі".

Це єдина така ферма в Україні, де постійно проживає три десятки цих тварин. Ця туристична локація підходить для відпочинку на вихідних як для дорослих, так і для дітей.

Зокрема, можна гуляти по території і годувати віслюків, посмажити барбекю в альтанках чи підкріпитися домашніми стравами у трапезній. Також – продегустувати цілюще віслюче молоко та козиний сир. Придбати таке молоко можна за 1000 грн за літр.

Фото: Актриса Антоніна Хижняк з сином на віслючій фермі (колаж РБК-Україна/instagram.com/tonya_actress)

Для любителів риболовлі пропонується й така розвага. Можна безкоштовно покататися на човнику або на віслюку (50 грн). Для дітей є гойдалки та батут.

Вартість входу: 200 грн для дорослих, 100 грн – для дітей, дошкільний вік – безкоштовно.

Етнографічний комплекс із готелем

Усього за 15 км від межі Києва на захід розташований етно-комплекс "Українське село" у селі Бузова. Дістатися можна по Житомирській трасі як автомобілем, так і маршруткою від станції "Святошин".

На території діє музей народного побуту з експонатами з різних регіонів України, можна відвідати майстер-класи народних ремесел. Одна з "родзинок" комплексу, яка зацікавить дітей – міні-зоопарк із коровами, вівцями, козулями, поні й різними птахами. Також на території є чотири теплиці з екзотичними рослинами: бананами, апельсинами, ананасами.

Фото: Етно-комплекс з музеєм (facebook.com/Ukrselo)

В етно-комплекс можна приїхати, щоб посмажити шашлики. Гостям пропонують орендувати альтанки та мангальні будиночки. Або поїсти традиційні українські страви в ресторані-колибі.

Якщо хочеться провести за містом більше часу, можна залишитися у готелі (від 1200 грн за добу). Можна зняти класичний номер або етнохату з піччю, лавками, рушниками, килимами, при цьому із сучасними зручностями.

Величезний парк і колишня резиденція в Межигір'ї

Колишня резиденція президента Януковича у селі Нові Петрівці Вишгородського району (25 км) цікава для відвідування у будь-яку пору року. Зараз це національний парк площею 145 гектарів.

Для відвідування резиденцію відкрили з лютого 2014 року. Там можна гуляти алеями ландшафтного парку зі штучними озерами, в яких живуть японські коропи, фонтанами, милуватися різноманітними рослинами у дендропарку, побувати на екскурсії у клубному будинку "Хонка", побачити старий будиночок Януковича, колекцію ретроавтомобілів.

Фото: Парк Межигір'я (facebook.com/mnporgua)

Також в колишній резиденції є свій зоопарк, кінологічний центр. У парку працює декілька кав’ярень та ресторанів.

Вартість: дорослий – 300 грн, дитячий – 100 грн, у вівторок – удвічі дешевше. Квитки для пільгових категорій – 150 грн.

Страусина ферма та сімейний парк з розвагами

Сімейний парк "Ясногородка" розташований в однойменному селі за 45 км від Києва. Якщо раніше локація була відома переважно як страусина ферма, то зараз варіантів дозвілля там набагато більше. Влітку гостям пропонували відпочинок біля басейну, різноманітні фестивалі та ночівлю у великих наметах. Восени відпочинок у цій локації також сподобається і дітям, і дорослим.

Гостям пропонуються екскурсії по страусиній фермі, відвідування зоопарку із оленями, шотландськими коровами, козами, павичами – більше 40 видів тварин, яких можна годувати.

Фото: Гості в "Яснопарку" (facebook.com/yasnopark)

У дитячому парку розваг є гойдалки, квадроцикли, батути.

Для дорослих пропонується дегустація вин у виноробні, відпочинок у ресторанному комплексі та барбекю-парку.

Вартість: день для дорослого – 300 грн, для дитини – 250 грн, сімейний квиток – 750 грн.

Ідеально тихе місце поблизу Києва

Дендропарк "Добропарк" розташований за 29 км від Києва по Житомирьській трасі у селі Мотижин. Його територія – близько 300 гектарів.

Парк закритий для відвідувачів до 1 грудня, бо квіти відцвіли і розпочалася висадка цибулин до наступного сезону. Між тим, відпочити на території локації можна, якщо забронювати будиночок. Всього у цьому році встановили 5 модульних будиночків, які підходять як для усамітненого, так і для сімейного відпочинку.

Фото: Модульний будиночок у Добропарку (facebook.com/dobropark.ua)

Модульні будиночки мають всі зручності, облаштовані кондиціонером та підігрівом підлоги, телевізором, кухнею з посудом, санвузлом. Відпочити можна на терасі, поряд є місце для розведення вогнища.

Вартість: 2200-3340 грн за добу залежно від дня тижня та кількості гостей (до. 4 осіб).

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