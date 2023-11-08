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Горнолыжные курорты Франции и Италии засыпает снегом: где ждут туристов

Среда 08 ноября 2023 14:50
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Горнолыжные курорты Франции и Италии засыпает снегом: где ждут туристов Фото: Отдых в горах Италии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В ноябре в Альпах во Франции и Италии начались снегопады, некоторые курорты будут иметь хороший снежный покров для катания уже в ближайшие дни.

Эксперты уже прогнозируют благоприятный горнолыжный сезон, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror.

Снегом уже засыпало французские курорты Шамони, Тинь, Ла Плань и Валь-Торанс. В западных швейцарских Альпах, Вербье, и крайнем северо-западе итальянских Альп, в Ла-Тюиль і Курмайор, ожидаются хорошие условия для горнолыжного отдыха в ближайшие дни.

На склонах гор Франции и Италии на днях выпало 60 см свежего снега, в некоторых районах – до 1 м. Ожидается, что в ближайшие дни в Пас-де-ла-Касе в Андорре будет 20 см снега, в Авариазе во Франции – 66 см, в французском Ле-Арке – 118 см, а в Трисили в Норвегии – 50 см.

Эксперты прогнозируют, что снегопады этой зимой в Европе будут хорошими. Климатологическое явление Эль-Ниньо повлекло за собой экстремально жаркое лето, но в зимний период оно приводит к более холодной и снежной зиме.

"Эль-Ниньо, как правило, мягкий, с влажным западным началом зимы и более холодным и сухим окончанием зимы на большей части северной Европы", –пояснил глава отдела долгосрочного прогнозирования Метеорологического бюро Британии Адам Скайф.

Между тем, прошлой зимой от теплой погоды на склонах гор в Европе таял снег. Больше всего пострадали курорты в северных Альпах и французских Пиренеях.

Температура, которая была примерно на 8 градусов выше средней по сезону, сделала невозможным катание и "опустошила" многие горнолыжные курорты.

Напомним, мы рассказывали, какие можно выбрать недорогие курорты Европы для катания на лыжах этой зимой. Вместо популярных локаций можно отправиться на соседние склоны.

Между тем из-за последствий глобального потепления, которое привело к отсутствию снега, горнолыжный курорт во французских Альпах Ла-Самбуи навсегда прекращает работу.

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