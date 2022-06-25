Герой Украины. Малоизвестные факты о Нечуе-Левицком, которые вас удивят

В Киеве почти забыли о наследии выдающегося писателя, говорит краевед Роман Маленков
Сейчас активно обсуждают переименование улиц столицы и других городов Украины. За новые названия проголосовали рекордное количество киевлян. Путешественник и краевед Роман Маленков считает, что без внимания осталось несколько важных исторических фигур. В частности, мало кто говорит о выдающемся писателе Иване Нечуе-Левицком. А между тем он - настоящая звезда и легенда украинской литературы. Его имя "вычистили" из истории еще при СССР.
В колонке для TRAVEL РБК-Украина Роман Маленков размышляет, почему стоит уделять больше внимания этой исторической фигуре, и почему о нем стоит знать как можно больше – и путешественникам, и жителям Киева.
В последние дни читаю много комментариев и предложений по переименованию улиц. И не вижу, чтобы кто-то вспомнил имя одного из крупнейших украинских писателей – Ивана Семеновича Нечуя-Левицкого. Это легенда украинской литературы. И один из создателей языка, на котором писали почти все украинские писатели 20 века.
Иван Нечуй-Левицкий – герой Украины. Ведь в последнюю четверть ХІХ века, в условиях российских циркуляров о тотальном запрете украинского языка, он был едва ли не единственным, кто по-настоящему отстаивал язык. И, фактически, отстаивал Украину. Именно поэтому машина российской пропаганды почти стерла его имя из украинской истории и из памяти украинцев. Теперь надо проводить обратную работу – восстановить справедливость об одном из величайших людей в украинской культуре.
- "Іван Левицький — се великий артист зору, се колосальне, усеобіймаюче око України" (Иван Франко);
- "Яка прекрасна мова! Читав — наче погожу воду у спеку пив. Яке знання народних звичаїв, народного життя!" (Михаил Коцюбинский);
- "Жодна література світу не має такого правдивого, дотепного, людяного, сонячного, хоч дещо затьмареного тугою за кращим життям, твору…, як "Кайдашева сім’я" Нечуя (Максим Рыльський).
Фото: Иван Нечуй-Левицкий с участниками "Киевской общины", 1873 год (wikipedia.org)
Иван Нечуй-Левицкий первым расширил границы украинской литературы до "нормативов" мировой литературы, и именно ему украинские писатели ХХ века обязаны литературным языком – большинство из них писала именно языке Нечуя. Иван Семенович первым показал в своих реалистических произведениях все слои населения Украины: интеллигенция и духовенство, помещики и купцы, крестьяне и рабочие – все есть на страницах его произведений.
Нечуй-Левицкий расширил жанровые границы украинской литературы: рассказы, повести, романы, новеллы, пьесы, очерки, эссе, критическую публицистику, этнографические статьи, – за что только не брался писатель. Он писал о наиболее западных селах украинцев в далекой Малопольше, и городах бывшего княжества Даниила Галицкого. Например, о Дрогичине, в котором Даниил короновался на короля; писал про украинское Причерноморье, а больше всего – о родном Надросье и Киеве.
Нечуй-Левицкий первым начал писать о политике тотальной русификации в Украине. Во многих произведениях он освещал процесс русификации в образовании ("Хмари", "Причепа", "Над Чорним морем"). Детальные собственные наблюдения и анализ русификации в образовании Иван Семенович выразил в следующих произведениях: "Російська народна школа на Україні", "Педагогічний прояв у російській народній школі", "Школа повинна бути національною".
Еще одно личное достижение Нечуя – он первым начал освещать проблему русификации литературы. Будучи преподавателем русского языка и литературы, Иван Семенович беспощадно критикует власть за повсеместное массовое навязывание русской литературы для нерусских.
Фото: Писатель первым начал говорить о проблеме русификации литературы (wikipedia.org)
"Про непотрібність великоруської літератури для України та Слов'янщини", "Україна на літературних позвах з Московщиною"- эти произведения не издавались в период СССР, ведь их считали националистическими, как и произведение "мировоззрение украинского народа" – не может быть отдельного мировоззрения у украинцев. За такое Нечуй попал в немилость к русским, и те сделали все, чтобы потомки забыли о великом классике.
Нечуй-Левицкий считал самым большим недостатком украинской интеллигенции то, что русская литература им заменила собственную, национальную. Кстати, для многих регионов Украины эта проблема актуальна еще и сейчас.
Считается, что творчество Нечуя значительно ускорило развитие украинской литературы, расширив ее границы во всех возможных направлениях. А еще Иван Семенович, вместе с Пантелеймоном Кулишем и Иваном Пулюем, стал переводчиком первой украиноязычной Библии, которая вышла в свет в Вене, в 1903 году.
Произведения Нечуя-Левицкого – лучшие про украинское село, самые подробные и поэтические, хоть и прозаические. Но писал мастер не только о селе. 33 года он жил в Киеве, и написал немало невероятных произведений о нашей столице. "Київські прохачі", "Афонський пройдисвіт", "Хмари", "Апокаліпсична картина Києва", "Вечір на Володимирській гірці" – очень рекомедую. А еще он написал произведение, которое знают все киевляне, и обожают.
Была у Ивана Семеновича пьеса о жизни на Подоле – "На Кожум'яках" называется. Прочитал ее другой наш великий классик – Михаил Старицкий, и был поражен. Но он сразу понял, что для сцены єта пьеса длинновата – шесть действий аж. И обратился к Нечую-Левицкому.
Старицкий в письме от 17 марта 1993 года писал так:
"Дорогой и многоуважаемый Иван Семенович! Драматический комитет мне поручил пересмотреть ваши "Кожемяки" и выработать план, как бы их пририхтовать к сцене. Я сделал это и прочитал свой план, и его очень хвалили: так что теперь засылаю его к Вам на санкцию. Будьте добры, прочитав, скорее всего его возвращайте обратно с ответом".
Фото: Нечуй-Левицкий очень любил Андреевскую церковь (Виталий Носач/РБК Украина)
Также Старицкий просил, чтобы и его фамилия добавили, как соавтора: "Чтобы было написано: "Комедия Левицкого-Старицкого. Когда согласие, то просмотрите план, сделайте свои внимания и пришлите мне его сейчас же, тогда и скорей приму к делу". Согласие на это Нечуй-Левицкий дал, и пьеса с двойным названием "Панська губа, та зубів нема (За двумя зайцами)" впервые в 1890 году была опубликована в сборнике произведений "Малороссийский театр" за двумя подписями: Левицкий-Старицкий – таково было согласие и воля писателей.
В советский период Нечуя-Левицкого "вытерли" из истории – из рода священников, да еще и националист – такие авторы не нужны были советской власти. Из авторов популярной пьесы” За двумя зайцами " Ивана Семеновича выкинули, оставив лишь Старицкого. И даже Википедия называет автором Старицкого.
О Нечуе-Левицком забыли – невероятная несправедливость. На Андреевском спуске стоит памятник героям произведения, которых придумал именно Нечуй-Левицкий, но относительно автора…
Иван Семенович был членом Императорского географического общества и писал разделы к энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Социально-бытовые рассказы и повести Нечуя – шедевры украинской литературы.
Нет ничего более интересного и детального, о жизни украинского села. Во времена Нечуя 80% населения Украины жило в селах, поэтому важность передачи деталей об их жизни трудно переоценить. Почти все кайфовали от сериала о Кайдашах - "Кайдашева семья" – одного из самых читаемых произведений из всей украинской литературы, бессмертное на все века.
Фото: В Киеве писатель любил спускаться и подниматься на фуникулере (facebook com/Kyivpastrans)
Собрание сочинений Нечуя-Левицкого, выданное в 30 годы прошлого века (до забвения писателя) насчитывает 10 томов. Уже покойный Сергей Хаврусь, директор музея-усадьбы Нечуя-Левицкого в Стеблеве – лучший знаток и исследователь жизни и творчества писателя.
Своими экскурсиями и книгами он открывал Ивана Семеновича совсем по-другому: после его рассказов ни у кого не оставалось сомнений: Нечуй как автор прозы – это уровень Франко и звезда украинской литературы. На его произведения ориентировались десятки, а может и сотни украинских авторов 20 века, но украинский народ почти не чтит своих героев. Два памятника и несколько улиц.
В Киеве есть улица Нечуя-Левицкого – небольшая, в частном секторе, на Соломенке, возле Байкового кладбища. Разве именно там должна быть улица имени одного из главных классиков страны?
"Украина Инкогнита" начала проводить экскурсию "Киев великого Нечуя". В этой экскурсии предлагается пройтись по маршруту, по которому Нечуй-Левицкий ходил 21 год, когда жил на Пушкинской улице. Это нынешние улицы: Пушкинская (ее никак не могут переименовать, при чем власть проигнорировала тот факт, что здесь Нечуй жил 21 год), Богдана Хмельницкого и Владимирская, далее – Михайловская площадь и Владимирская горка.
В Киеве есть восемь адресов, где в разное время жил Иван Семенович. Два адреса связаны с его обучением в Киевской духовной семинарии и в духовной академии, пять – квартиры, которые писатель арендовал с 1885-го по 1917 годы. Последний адрес – это Дегтяревская богадельня, в которой Нечуй умер уже во времена УНР, в нищете, со сломанной ногой.
Фото: Киев, улица Дегтяревская, 17. Здесь после нескольких дней болезни умер Нечуй-Левицкий (myslenedrevo.com.ua)
Интересно, что из жилых домов, в которых он арендовал помещение, сохранился только один. Он находится по адресу Владимирская, 7. На нем даже мемориальной доски. Как, кстати и на всех домах, связанных с Нечуем. Таблица есть только на доме на Пушкинской, 17. Правда она очень невзрачная и малозаметная, еще и написано черным по черному – с пяти метров разобрать надпись почти нереально.
Дом, в котором была последняя квартира Ивана Семеновича – доходный дом Зеленской, рухнул уже в 90-е годы. От него остался лишь угловой кусок – тоже довольно интересная аттракция, с элементами декора и дверным проходом. На этой стене тоже нет мемориальной таблицы, да и о существовании ее почти никто не знает.
Нечуй-Левицкий очень любил Андреевскую церковь и Софию Киевскую, любил спускаться и подниматься на фуникулере.
Фото: Владимирская, 7 – единственный жилой дом в Киеве, который сохранился из тех, где писатель жил (wikipedia.org)
P.S. Киев не был русскоязычным в середине 19 века. Русификация началась позже, и началась она с учреждений образования. Очень четко и содержательно написал об этом Иван Нечуй-Левицкий, учившийся в Киево-Могилянской академии.
Он описывает процесс тотальной русификации в романе "Хмари". Там, кстати, ножество мописаний тогдашнего Киева, как и в других произведениях Нечуя. И именно он главный певец Города, на рубеже веков, а никакой не Булгаков, отец которого был типичным русификатором Киева. Подаю далее отрывок из романа "Хмари". Невероятный кусок правды о старом Киеве.
Во времена Нечуя была еще могила Сагайдачного, но русские ее уничтожили. Вместе с Академией и монастырем.
Напомним, ранее Роман Маленков писал, что делать с наследием Михаила Булгакова в столице.