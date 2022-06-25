Герой Украины. Малоизвестные факты о Нечуе-Левицком, которые вас удивят

Сейчас активно обсуждают переименование улиц столицы и других городов Украины. За новые названия проголосовали рекордное количество киевлян. Путешественник и краевед Роман Маленков считает, что без внимания осталось несколько важных исторических фигур. В частности, мало кто говорит о выдающемся писателе Иване Нечуе-Левицком. А между тем он - настоящая звезда и легенда украинской литературы. Его имя "вычистили" из истории еще при СССР.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина Роман Маленков размышляет, почему стоит уделять больше внимания этой исторической фигуре, и почему о нем стоит знать как можно больше – и путешественникам, и жителям Киева.

Создатель литературного языка. Почему о писателе надолго забыли

В последние дни читаю много комментариев и предложений по переименованию улиц. И не вижу, чтобы кто-то вспомнил имя одного из крупнейших украинских писателей – Ивана Семеновича Нечуя-Левицкого. Это легенда украинской литературы. И один из создателей языка, на котором писали почти все украинские писатели 20 века.

Иван Нечуй-Левицкий – герой Украины. Ведь в последнюю четверть ХІХ века, в условиях российских циркуляров о тотальном запрете украинского языка, он был едва ли не единственным, кто по-настоящему отстаивал язык. И, фактически, отстаивал Украину. Именно поэтому машина российской пропаганды почти стерла его имя из украинской истории и из памяти украинцев. Теперь надо проводить обратную работу – восстановить справедливость об одном из величайших людей в украинской культуре.

"Іван Левицький — се великий артист зору, се колосальне, усеобіймаюче око України" (Иван Франко);

"Яка прекрасна мова! Читав — наче погожу воду у спеку пив. Яке знання народних звичаїв, народного життя!" (Михаил Коцюбинский);

"Жодна література світу не має такого правдивого, дотепного, людяного, сонячного, хоч дещо затьмареного тугою за кращим життям, твору…, як "Кайдашева сім’я" Нечуя (Максим Рыльський).

Фото: Иван Нечуй-Левицкий с участниками "Киевской общины", 1873 год (wikipedia.org)

Иван Нечуй-Левицкий первым расширил границы украинской литературы до "нормативов" мировой литературы, и именно ему украинские писатели ХХ века обязаны литературным языком – большинство из них писала именно языке Нечуя. Иван Семенович первым показал в своих реалистических произведениях все слои населения Украины: интеллигенция и духовенство, помещики и купцы, крестьяне и рабочие – все есть на страницах его произведений.

Нечуй-Левицкий расширил жанровые границы украинской литературы: рассказы, повести, романы, новеллы, пьесы, очерки, эссе, критическую публицистику, этнографические статьи, – за что только не брался писатель. Он писал о наиболее западных селах украинцев в далекой Малопольше, и городах бывшего княжества Даниила Галицкого. Например, о Дрогичине, в котором Даниил короновался на короля; писал про украинское Причерноморье, а больше всего – о родном Надросье и Киеве.

Первым начал писать о тотальной русификации в Украине

Нечуй-Левицкий первым начал писать о политике тотальной русификации в Украине. Во многих произведениях он освещал процесс русификации в образовании ("Хмари", "Причепа", "Над Чорним морем"). Детальные собственные наблюдения и анализ русификации в образовании Иван Семенович выразил в следующих произведениях: "Російська народна школа на Україні", "Педагогічний прояв у російській народній школі", "Школа повинна бути національною".

Еще одно личное достижение Нечуя – он первым начал освещать проблему русификации литературы. Будучи преподавателем русского языка и литературы, Иван Семенович беспощадно критикует власть за повсеместное массовое навязывание русской литературы для нерусских.

Фото: Писатель первым начал говорить о проблеме русификации литературы (wikipedia.org)

"Про непотрібність великоруської літератури для України та Слов'янщини", "Україна на літературних позвах з Московщиною"- эти произведения не издавались в период СССР, ведь их считали националистическими, как и произведение "мировоззрение украинского народа" – не может быть отдельного мировоззрения у украинцев. За такое Нечуй попал в немилость к русским, и те сделали все, чтобы потомки забыли о великом классике.

Нечуй-Левицкий считал самым большим недостатком украинской интеллигенции то, что русская литература им заменила собственную, национальную. Кстати, для многих регионов Украины эта проблема актуальна еще и сейчас.

Произведения Нечуя-Левицкого – лучшие об украинском селе

Считается, что творчество Нечуя значительно ускорило развитие украинской литературы, расширив ее границы во всех возможных направлениях. А еще Иван Семенович, вместе с Пантелеймоном Кулишем и Иваном Пулюем, стал переводчиком первой украиноязычной Библии, которая вышла в свет в Вене, в 1903 году.

Произведения Нечуя-Левицкого – лучшие про украинское село, самые подробные и поэтические, хоть и прозаические. Но писал мастер не только о селе. 33 года он жил в Киеве, и написал немало невероятных произведений о нашей столице. "Київські прохачі", "Афонський пройдисвіт", "Хмари", "Апокаліпсична картина Києва", "Вечір на Володимирській гірці" – очень рекомедую. А еще он написал произведение, которое знают все киевляне, и обожают.

Была у Ивана Семеновича пьеса о жизни на Подоле – "На Кожум'яках" называется. Прочитал ее другой наш великий классик – Михаил Старицкий, и был поражен. Но он сразу понял, что для сцены єта пьеса длинновата – шесть действий аж. И обратился к Нечую-Левицкому.

Старицкий в письме от 17 марта 1993 года писал так: "Дорогой и многоуважаемый Иван Семенович! Драматический комитет мне поручил пересмотреть ваши "Кожемяки" и выработать план, как бы их пририхтовать к сцене. Я сделал это и прочитал свой план, и его очень хвалили: так что теперь засылаю его к Вам на санкцию. Будьте добры, прочитав, скорее всего его возвращайте обратно с ответом".

Фото: Нечуй-Левицкий очень любил Андреевскую церковь (Виталий Носач/РБК Украина)

Также Старицкий просил, чтобы и его фамилия добавили, как соавтора: "Чтобы было написано: "Комедия Левицкого-Старицкого. Когда согласие, то просмотрите план, сделайте свои внимания и пришлите мне его сейчас же, тогда и скорей приму к делу". Согласие на это Нечуй-Левицкий дал, и пьеса с двойным названием "Панська губа, та зубів нема (За двумя зайцами)" впервые в 1890 году была опубликована в сборнике произведений "Малороссийский театр" за двумя подписями: Левицкий-Старицкий – таково было согласие и воля писателей.

В период СССР его имя "вытерли" из истории

В советский период Нечуя-Левицкого "вытерли" из истории – из рода священников, да еще и националист – такие авторы не нужны были советской власти. Из авторов популярной пьесы” За двумя зайцами " Ивана Семеновича выкинули, оставив лишь Старицкого. И даже Википедия называет автором Старицкого.

О Нечуе-Левицком забыли – невероятная несправедливость. На Андреевском спуске стоит памятник героям произведения, которых придумал именно Нечуй-Левицкий, но относительно автора…

Кто проводил лучшие экскурсии о писателе

Иван Семенович был членом Императорского географического общества и писал разделы к энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Социально-бытовые рассказы и повести Нечуя – шедевры украинской литературы.

Нет ничего более интересного и детального, о жизни украинского села. Во времена Нечуя 80% населения Украины жило в селах, поэтому важность передачи деталей об их жизни трудно переоценить. Почти все кайфовали от сериала о Кайдашах - "Кайдашева семья" – одного из самых читаемых произведений из всей украинской литературы, бессмертное на все века.

Фото: В Киеве писатель любил спускаться и подниматься на фуникулере (facebook com/Kyivpastrans)

Собрание сочинений Нечуя-Левицкого, выданное в 30 годы прошлого века (до забвения писателя) насчитывает 10 томов. Уже покойный Сергей Хаврусь, директор музея-усадьбы Нечуя-Левицкого в Стеблеве – лучший знаток и исследователь жизни и творчества писателя.

Своими экскурсиями и книгами он открывал Ивана Семеновича совсем по-другому: после его рассказов ни у кого не оставалось сомнений: Нечуй как автор прозы – это уровень Франко и звезда украинской литературы. На его произведения ориентировались десятки, а может и сотни украинских авторов 20 века, но украинский народ почти не чтит своих героев. Два памятника и несколько улиц.

Адреса Нечуя-Левицкого в Киеве. Куда пойти на прогулку

В Киеве есть улица Нечуя-Левицкого – небольшая, в частном секторе, на Соломенке, возле Байкового кладбища. Разве именно там должна быть улица имени одного из главных классиков страны?

"Украина Инкогнита" начала проводить экскурсию "Киев великого Нечуя". В этой экскурсии предлагается пройтись по маршруту, по которому Нечуй-Левицкий ходил 21 год, когда жил на Пушкинской улице. Это нынешние улицы: Пушкинская (ее никак не могут переименовать, при чем власть проигнорировала тот факт, что здесь Нечуй жил 21 год), Богдана Хмельницкого и Владимирская, далее – Михайловская площадь и Владимирская горка.

В Киеве есть восемь адресов, где в разное время жил Иван Семенович. Два адреса связаны с его обучением в Киевской духовной семинарии и в духовной академии, пять – квартиры, которые писатель арендовал с 1885-го по 1917 годы. Последний адрес – это Дегтяревская богадельня, в которой Нечуй умер уже во времена УНР, в нищете, со сломанной ногой.

Фото: Киев, улица Дегтяревская, 17. Здесь после нескольких дней болезни умер Нечуй-Левицкий (myslenedrevo.com.ua)

Интересно, что из жилых домов, в которых он арендовал помещение, сохранился только один. Он находится по адресу Владимирская, 7. На нем даже мемориальной доски. Как, кстати и на всех домах, связанных с Нечуем. Таблица есть только на доме на Пушкинской, 17. Правда она очень невзрачная и малозаметная, еще и написано черным по черному – с пяти метров разобрать надпись почти нереально.

Дом, в котором была последняя квартира Ивана Семеновича – доходный дом Зеленской, рухнул уже в 90-е годы. От него остался лишь угловой кусок – тоже довольно интересная аттракция, с элементами декора и дверным проходом. На этой стене тоже нет мемориальной таблицы, да и о существовании ее почти никто не знает.

Нечуй-Левицкий очень любил Андреевскую церковь и Софию Киевскую, любил спускаться и подниматься на фуникулере.

Фото: Владимирская, 7 – единственный жилой дом в Киеве, который сохранился из тех, где писатель жил (wikipedia.org)

Русификация Киева началась позже 19 века

P.S. Киев не был русскоязычным в середине 19 века. Русификация началась позже, и началась она с учреждений образования. Очень четко и содержательно написал об этом Иван Нечуй-Левицкий, учившийся в Киево-Могилянской академии.

Он описывает процесс тотальной русификации в романе "Хмари". Там, кстати, ножество мописаний тогдашнего Киева, как и в других произведениях Нечуя. И именно он главный певец Города, на рубеже веков, а никакой не Булгаков, отец которого был типичным русификатором Киева. Подаю далее отрывок из романа "Хмари". Невероятный кусок правды о старом Киеве.

"...встріли в академії студентів з усієї Росії. Великоруський синод ще попереду, ніж уряд, спостеріг ідею русифікації, і для того він велів в академіях мішати українців з руськими студентами. Тим-то в Київську академію пруть семінаристів з Костроми, Архангельська, з Волги й Сибіру, мішаючи їх з киянами, полтавцями, одесцями й іншими і посилаючи українських семінаристів до Москви й Петербурга, котрі, одначе, не мають охоти туди їхати.

"…Всі студенти говорили московським язиком, і рідко траплялося почути співучу, м'яку розмову українську. Серед самого монастиря стояла велика гарна Богоявленська церква. На полуденній стіні церкви була залізна дошка з написом над могилою гетьмана Конашевича-Сагайдачного. Самий монастир з академією стояв на Мазепиному дворі. І, невважаючи на те, в академії Петра Могили, св. Димитрія Туптала й інших не було й духу, й сліду тих давніх діячів України, тих Сагайдачних, Могил...".

"В Братськім монастирі, в давній славній академії панував чужий великоруський дух, чужа наука, чужий язик, навіть чужі люди... Все давнє українське лежало десь глибоко під землею, рядом з могилою Сагайдачного, а над землею роєм вилися попід деревом чужі люди з чужої далекої сторони, з чужою мовою, з чужим духом, нагнані бог зна звідкіль, щоб загнати ще глибше в землю нашу старовину і новину і поховати її навіки".

Во времена Нечуя была еще могила Сагайдачного, но русские ее уничтожили. Вместе с Академией и монастырем.

Напомним, ранее Роман Маленков писал, что делать с наследием Михаила Булгакова в столице.