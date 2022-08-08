Германия вводит новые правила для украинцев: что изменится

В Германии с первого месяца осени начнут вести учет безвизовых дней, в течение которых украинцы находятся в стране.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на документ от властей ФРГ.

Там опубликовали изменения в правила пребывания украинцев, которые спасаются от войны в Германии. Согласно нововведениям, с 1 сентября Германия начнет учет безвизовых дней пребывания в стране.

Сообщается, что до 31 августа украинцам разрешено находиться в Германии независимо от использования безвиза или депортации. Однако те, у кого к 1 сентября будет исчерпан безвиз, должны будут либо покинуть страну на 90 дней, либо иметь регистрацию временной защиты, чтобы продолжать находиться в Германии на легальном основании.

Соответственно, если пребывание лица без виз в Германии истекает до 31 августа или в этот день, должны оформить временную защиту в Германии к 1 сентября. Украинцы, безвизовое пребывание которых в Германии закончится в промежутке с 1 сентября до 1 декабря, тоже должны подать заявку на регистрацию.

"Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию (Германии - ред.) должно быть упрощено и должно быть без бюрократии. С тем нужно быть зарегистрированным сразу после въезда в Германию например, при подаче заявки на вид на жительство в иммиграционных органах. Таким образом, пребывание в Германии должно быть возможным для всех пострадавших в течение 90 дней без вида на жительство", — говорится в документе.

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