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Німеччина вводить нові правила для українців: що зміниться

Фото: Берлін, Німеччина (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

З 1 вересня в країні почнуть Німеччина облік безвізових днів перебування на території країни

В Німеччині з першого місяця осені почнуть вести облік безвізових днів, протягом яких українці перебувають в країні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на документ від влади ФРН.

Там опублікували зміни до правил перебування українців, які рятуються від війни в Німеччині. Згідно з нововведеннями, з 1 вересня Німеччина розпочне облік безвізових днів перебування в країні.

Повідомляється, що до 31 серпня українцям дозволено перебувати в Німеччині незалежно від використання безвізу чи депортації. Однак ті, хто на момент 1 вересня матимуть вичерпаний безвіз, повинні будуть або покинути країну на 90 днів, або мати реєстрацію тимчасового захисту, щоб продовжувати перебувати в Німеччині на легальній основі.

Відповідно, якщо перебування особи без віз в Німеччині закінчується до 31 серпня або цього дня, мають оформити тимчасовий захист в Німеччині до 1 вересня. Українці, безвізове перебування яких в Німеччині закінчиться у проміжку з 1 вересня до 1 грудня, теж повинні подати заявку на реєстрацію.

"Якщо у вас є українське громадянство, перетин кордону на федеральну територію (Німеччини - ред.) має бути спрощено і має бути без бюрократії. Водночас потрібно бути зареєстрованим одразу після в'їзду до Німеччини, наприклад, при подачі заявки на посвідку на проживання в імміграційних органах. Таким чином, перебування в Німеччині має бути можливим для всіх постраждалих лише протягом 90 днів без посвідки на проживання", — йдеться в документі.

Нагадаємо, українських школярів у Польщі з 1 вересня чекають нововведення: що зміниться.

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