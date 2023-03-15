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На галявинах Карпат зацвіли червонокнижні шафрани: яскраві фото і локації

Фото: Цвітіння шафранів біля Хусту (facebook.com/Наталія Четова)
Автор: Ольга Маджумдар

У Карпатах почалося цвітіння первоцвітів – на галявинах розпустилися крокуси різних кольорів та підсніжники. В мережі діляться яскравими фото.

Де можна побачити цвітіння рідкісних шафранів, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Карпатський біосферний заповідник.

У березні масове цвітіння рідкісного шафрану Гейфеля можна побачити на території Долини нарцисів (місто Хуст). Також – на колекційній ділянці центральної садиби Карпатського біосферного заповідника (місто Рахів).

"Там, крім цього виду, масово квітнуть різні сорти шафрану золотистого, весняного, Зібера, Томазіні. Поспішайте до нас, щоб побачити це весняне диво", – запрошують у заповіднику.

Там розповідають: крокус, шафран – один із найбільш витончених весняних первоцвітів. Назва "крокус" походить від грецького слова kroke – "нитка", а "шафран" – від арабського "зеферан" – жовтий, від нитковидних жовто-оранжевих приймочок цієї квітки.

У світі нараховується біля 80 видів крокусів. На території України зростає 7 видів, всі вони включені до Червоної книги України:

  • шафран Гейфелів та шафран банатський, які ростуть у Карпатах;
  • шафран сітчастий, який характерний для Правобережного і Лівобережного Лісостепу та Степу;
  • шафран кримський;
  • шафран вузьколистий;
  • шафран гарний;
  • шафран Палласів, які зустрічаються в Криму.
Фото: Цвітіння шафранів у Карпатах (facebook.com/ Карпатський біосферний заповідник)

"Розпускаються крокуси лише в сонячну погоду. Забарвлення квітів може бути найрізноманітнішим – білі, жовті, оранжеві, бузкові, голубі, пурпурові, але найчастіше світло-фіолетові", – розповідають фахівці заповідника.

В Україні є чимало галявин і без охоронного статусу, на яких ростуть шафрани. Знавці не розголошують їхнє місцезнаходження, бо чимало людей приїжджають туди влаштовувати пікніки, витоптують та зривають рідкісні квіти. Одне з відомих та загальнодоступних місць – дендропарк "Березинка" поблизу Мукачево.

Нагадаємо, ми писали, що на засніжене Полісся прилетіли перші сірі журавлі.

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