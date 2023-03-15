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На полянах Карпат зацвели краснокнижные шафраны: яркие фото и локации

Фото: Цветение шафранов возле Хуста (facebook.com/Наталья Четова)
Автор: Ольга Маджумдар

В Карпатах началось цветение первоцветов – на полянах распустились крокусы разных цветов и подснежники. В сети делятся яркими фото.

Где можно увидеть цветение редких шафранов, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Карпатский биосферный заповедник.

В марте массовое цветение редкого шафрана Гейфеля можно увидеть на территории Долины нарциссов (город Хуст). Также – на коллекционном участке центральной усадьбы Карпатского биосферного заповедника (город Рахов).

"Там, кроме этого вида, массово цветут разные сорта шафрана золотистого, весеннего, Зибера, Томазини. Торопитесь к нам, чтобы увидеть это весеннее чудо", – приглашают в заповеднике.

Там рассказывают: крокус, шафран – один из самых изящных весенних первоцветов. Название "крокус" происходит от греческого слова kroke – "нить", а "шафран" – от арабского "зеферан" – желтый, от нитевидных желто-оранжевых рылец этого цветка.

В мире насчитывается около 80 видов крокусов. В Украине произрастает 7 видов, все они включены в Красную книгу Украины:

  • шафран Гейфелей и шафран банатский, которые растут в Карпатах;
  • шафран сетчатый, характерный для Правобережной и Левобережной Лесостепи и Степи;
  • шафран крымский;
  • шафран узколистный;
  • шафран хороший;
  • шафран Палласов, встречающийся в Крыму.
Фото: Цветение шафранов в Карпатах (facebook.com/ Карпатский биосферный заповедник)

"Распускаются крокусы только в солнечную погоду. Окраска цветов может быть самой разнообразной – белые, желтые, оранжевые, сиреневые, голубые, пурпурные, но чаще светло-фиолетовые", – рассказывают специалисты заповедника.

В Украине немало полян и без охранного статуса, на которых растут шафраны. Знатоки не разглашают их местонахождение, потому что многие приезжают туда устраивать пикники, вытаптывают и срывают редкие цветы. Одно из известных и общедоступных мест – дендропарк "Березинка" рядом с Мукачево.

Напомним, мы писали, что на заснеженное Полесье прилетели первые серые журавли.

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