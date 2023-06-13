Франції та Німеччина роздадуть 60 тис безкоштовних квитків на поїзди: хто зможе отримати

Безкоштовні "квитки дружби" отримають 60 тисяч молодих людей віком 17-27 років у Франції та Німеччини. Акцію присвятили 60-річчю Єлисейського договору між країнами.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

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Німеччина та Франція оголосили, що роздадуть 60 000 квитків на потяги – по половині в кожній країні.

Міністри транспорту Німеччини та Франції Фолькер Вісінг і Клемент Боне заявили, що проект спрямований як на розвиток франко-німецької співпраці та дружби, так і на сприяння екологічній свідомості серед молоді, яка подорожує.

У рамках нової програми молодим людям у Франції та Німеччини віком від 17 до 27 років роздаватимуть 60 000 одномісячних абонементів за принципом "first-come, first-served" ("хто першим прийшов, той отримав").

У Німеччині поширення квитків почалося в понеділок, 12 червня. Воно триватиме, доки квитки будуть в наявності.

Фото: Скористатися квитками зможе молодь у Франції та Німеччині (unsplash.com)

Квитки дійсні протягом одного місяця і можуть бути використані для кількох поїздок. Але один день подорожі потрібно використати для перетину франко-німецького кордону, а інший — для повернення назад.

Квитки терміном на місяць можна використовувати для подорожей поїздами далекого та місцевого сполучення протягом семи днів на вибір користувача з обох боків кордону. Вони будуть дійсні для використання з 1 липня по 31 грудня 2023 року.

Однак квитки не будуть повністю безкоштовними. Проїзний не включатиме невелику плату за бронювання місця у швидкісному транскордонному поїзді, яка є обов’язковою у Франції.

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Чому Німеччина та Франція роздають безкоштовні квитки

Акцію придумали з нагоди 60-ї річниці Єлисейського договору про дружбу між Францією та Німеччиною після Першої та Другої світових воєн. Підписаний канцлером Німеччини Конрадом Аденауером і президентом Франції Шарлем де Голлем 22 січня 1963 року договір набув чинності 2 липня 1963 року.

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Вісінг назвав цю акцію "чудовою можливістю для молоді відсвяткувати 60-ту річницю Єлисейського договору".

Фото: Єлисейський договір про дружбу між Францією та ФРН був підписаний президентом Шарлем де Голлем і канцлером Конрадом Аденауером у 1963 році (wikipedia.org)

"Поточні події в Європі показують, наскільки важливий взаємний обмін для подальшого виживання мирної та демократичної Європи", – сказав Вісінг.

Його французький колега наголосив, що це ще й стимул для молоді частіше подорожувати більш екологічними поїздами замість літаків.

Зараз Франція працює над запровадженням квитка з фіксованою ставкою за зразком німецького квитка за 49 євро, який почав діяти та вже здобув популярність у мандрівників.

Нагадаємо, проїзний у Німеччині за 49 євро дає право на поїздки всією країною.

Також проїзд в автобусах більшості районів Англії коштуватиме не більше 2 фунтів (2,26 євро) щонайменше до кінця червня цього року.

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