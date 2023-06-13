Франції та Німеччина роздадуть 60 тис безкоштовних квитків на поїзди: хто зможе отримати

Безкоштовні "квитки дружби" отримають 60 тисяч молодих людей віком 17-27 років у Франції та Німеччини. Акцію присвятили 60-річчю Єлисейського договору між країнами.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.
Німеччина та Франція оголосили, що роздадуть 60 000 квитків на потяги – по половині в кожній країні.
Міністри транспорту Німеччини та Франції Фолькер Вісінг і Клемент Боне заявили, що проект спрямований як на розвиток франко-німецької співпраці та дружби, так і на сприяння екологічній свідомості серед молоді, яка подорожує.
У рамках нової програми молодим людям у Франції та Німеччини віком від 17 до 27 років роздаватимуть 60 000 одномісячних абонементів за принципом "first-come, first-served" ("хто першим прийшов, той отримав").
У Німеччині поширення квитків почалося в понеділок, 12 червня. Воно триватиме, доки квитки будуть в наявності.
Квитки дійсні протягом одного місяця і можуть бути використані для кількох поїздок. Але один день подорожі потрібно використати для перетину франко-німецького кордону, а інший — для повернення назад.
Квитки терміном на місяць можна використовувати для подорожей поїздами далекого та місцевого сполучення протягом семи днів на вибір користувача з обох боків кордону. Вони будуть дійсні для використання з 1 липня по 31 грудня 2023 року.
Однак квитки не будуть повністю безкоштовними. Проїзний не включатиме невелику плату за бронювання місця у швидкісному транскордонному поїзді, яка є обов’язковою у Франції.
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Акцію придумали з нагоди 60-ї річниці Єлисейського договору про дружбу між Францією та Німеччиною після Першої та Другої світових воєн. Підписаний канцлером Німеччини Конрадом Аденауером і президентом Франції Шарлем де Голлем 22 січня 1963 року договір набув чинності 2 липня 1963 року.
Міністр транспорту Німеччини Фолькер Вісінг назвав цю акцію "чудовою можливістю для молоді відсвяткувати 60-ту річницю Єлисейського договору".
"Поточні події в Європі показують, наскільки важливий взаємний обмін для подальшого виживання мирної та демократичної Європи", – сказав Вісінг.
Його французький колега наголосив, що це ще й стимул для молоді частіше подорожувати більш екологічними поїздами замість літаків.
Зараз Франція працює над запровадженням квитка з фіксованою ставкою за зразком німецького квитка за 49 євро, який почав діяти та вже здобув популярність у мандрівників.
Нагадаємо, проїзний у Німеччині за 49 євро дає право на поїздки всією країною.
Також проїзд в автобусах більшості районів Англії коштуватиме не більше 2 фунтів (2,26 євро) щонайменше до кінця червня цього року.
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