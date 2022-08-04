ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия первой в ЕС протестирует цифровые паспорта для путешествий

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 14:25
Финляндия первой в ЕС протестирует цифровые паспорта для путешествий фото: Терминал аэропорта в Хельсинки (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Это первый шаг к поездкам без бумажных документов, говорят власти страны

В Финляндии заявили, что хотят протестировать использование цифровых
документов в трансграничных поездках. Таким образом, она станет первой страной в Европейском Союзе, где это сделают.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

"Стремление Финляндии протестировать цифровые проездные документы соответствует планам Европейской комиссии по реализации проекта некоторыми государствами-членами с целью сбора опыта. Это позволило бы представить предложение о реализации такого проекта во всех странах ЕС, — говорится на сайте.

Первый шаг. Документы протестируют пассажиры рейсов из Финляндии в Хорватию

Тестовый проект будет финансироваться Комиссией ЕС. Первоначальный план состоит в том, чтобы протестировать цифровые проездные документы среди пассажиров рейсов между Финляндией и Хорватией. Как только финансирование утвердят, цифровые паспорта начнут тестировать в аэропорту Хельсинки. Процесс должны начать ближе к концу года.

Инспектор пограничной службы Финляндии Микко Вяйсянен сказал, что с использованием цифровых проездных документов пограничный контроль и процесс поездки будут проходить более гладко и быстро.

Финляндия первой в ЕС протестирует цифровые паспорта для путешествий

Фото: Ближе к концу года цифровые паспорта начнут тестировать в аэропорту Хельсинки (wikipedia.org)

По его словам, финские власти готовят заявку на финансирование Комиссии — ее надо подать до конца августа. Если Комиссия одобрит проект, власти предоставят группе добровольцев телефонное приложение, содержащее цифровой проездной документ. С его помощью пассажиры смогут отправлять информацию о своих проездных документах в электронном виде в пограничные органы перед поездкой. Однако им все равно придется иметь при себе свой физический паспорт.

Чиновник подчеркнул, что информация о владельце паспорта, которая проверяется заранее, после поездки будет удалена.

"В долгосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы больше не нужно было носить с собой физический паспорт во время путешествий. Однако это требует времени. Пилотный проект будет лишь первым шагом в этом вопросе", — заявил Вяйсянен.

Он добавил, что если такой проект окажется успешным, в будущем от пассажиров не потребуется иметь при себе физические документы в бумажном виде.

Напомним, мы писали, остались ли в Европе COVID-ограничения.

Также украинцы в Польше могут получить документ, позволяющий путешествовать по ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Финляндия
Отдых в Украине
Мнения
Влодзимеж Щурек
Советская армия разрушила 90% Гданьска. Как отстроили город после Второй мировой
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Алексей Бурчевский
Железный занавес. Почему авиасанкции против России оказались неполными
Алексей Бурчевский
специалист в сфере авиационного права
Катерина Колонович
Красота Черниговщины. В Межреченском парке снова проводят экскурсии
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Марина Казакова
Авиатуры за границу во время войны. Что изменилось для украинцев этим летом
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Все мнения