Финляндия первой в ЕС протестирует цифровые паспорта для путешествий

Это первый шаг к поездкам без бумажных документов, говорят власти страны

В Финляндии заявили, что хотят протестировать использование цифровых

документов в трансграничных поездках. Таким образом, она станет первой страной в Европейском Союзе, где это сделают.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

"Стремление Финляндии протестировать цифровые проездные документы соответствует планам Европейской комиссии по реализации проекта некоторыми государствами-членами с целью сбора опыта. Это позволило бы представить предложение о реализации такого проекта во всех странах ЕС, — говорится на сайте.

Первый шаг. Документы протестируют пассажиры рейсов из Финляндии в Хорватию

Тестовый проект будет финансироваться Комиссией ЕС. Первоначальный план состоит в том, чтобы протестировать цифровые проездные документы среди пассажиров рейсов между Финляндией и Хорватией. Как только финансирование утвердят, цифровые паспорта начнут тестировать в аэропорту Хельсинки. Процесс должны начать ближе к концу года.

Инспектор пограничной службы Финляндии Микко Вяйсянен сказал, что с использованием цифровых проездных документов пограничный контроль и процесс поездки будут проходить более гладко и быстро.

Фото: Ближе к концу года цифровые паспорта начнут тестировать в аэропорту Хельсинки (wikipedia.org)

По его словам, финские власти готовят заявку на финансирование Комиссии — ее надо подать до конца августа. Если Комиссия одобрит проект, власти предоставят группе добровольцев телефонное приложение, содержащее цифровой проездной документ. С его помощью пассажиры смогут отправлять информацию о своих проездных документах в электронном виде в пограничные органы перед поездкой. Однако им все равно придется иметь при себе свой физический паспорт.

Чиновник подчеркнул, что информация о владельце паспорта, которая проверяется заранее, после поездки будет удалена.

"В долгосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы больше не нужно было носить с собой физический паспорт во время путешествий. Однако это требует времени. Пилотный проект будет лишь первым шагом в этом вопросе", — заявил Вяйсянен.

Он добавил, что если такой проект окажется успешным, в будущем от пассажиров не потребуется иметь при себе физические документы в бумажном виде.

Напомним, мы писали, остались ли в Европе COVID-ограничения.

Также украинцы в Польше могут получить документ, позволяющий путешествовать по ЕС.