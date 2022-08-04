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Фінляндія першою в ЄС протестує цифрові паспорти для подорожей

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Четвер 04 серпня 2022 14:25
Фінляндія першою в ЄС протестує цифрові паспорти для подорожей фото: Термінал аеропорту в Гельсінкі (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Це перший крок до поїздок без паперових документів, говорить влада країни

У Фінляндії заявили, що хочуть протестувати використання цифрових
документів у транскордонних поїздках. Таким чином, вона стане першою країною в Європейському Союзі, де це зроблять.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

"Прагнення Фінляндії протестувати цифрові проїзні документи відповідає планам Європейської Комісії щодо реалізації проекту деякими державами-членами з метою збору досвіду. Це дозволило б представити пропозицію про реалізацію такого проекту в усіх країнах ЄС, — йдеться на сайті.

Перший крок. Документи протестують пасажири рейсів з Фінляндії до Хорватії

Тестовий проект фінансуватиметься Комісією ЄС. Початковий план полягає в тому, щоб протестувати цифрові проїзні документи серед пасажирів рейсів між Фінляндією та Хорватією. Як тільки фінансування затвердять, цифрові паспорти почнуть тестувати в аеропорту Гельсінкі. Процес мають почати ближче до кінця року.

Інспектор прикордонної служби Фінляндії Мікко Вяйсянен сказав, що з використанням цифрових проїзних документів прикордонний контроль і процес поїздки будуть проходити більш гладко і швидко.

Фінляндія першою в ЄС протестує цифрові паспорти для подорожей

Фото: Ближче до кінця року цифрові паспорти почнуть тестувати в аеропорту Гельсінкі (wikipedia.org)

За його словами, фінська влада готує заявку на фінансування Комісії — її треба подати до кінця серпня. Якщо Комісія схвалить проект, влада надасть групі добровольців телефонний додаток, що містить цифровий проїзний документ. З його допомогою пасажири зможуть відправляти інформацію про свої проїзні документи в електронному вигляді в прикордонні органи перед поїздкою. Однак їм все одно доведеться мати при собі свій фізичний паспорт.

Чиновник підкреслив, що інформація про власника паспорта, яка перевіряється заздалегідь, після поїздки буде видалена.

"У довгостроковій перспективі мета полягає в тому, щоб більше не потрібно було носити з собою фізичний паспорт під час подорожей. Однак це вимагає часу. Пілотний проект буде лише першим кроком у цьому питанні", — заявив Вяйсянен.

Він додав, що якщо такий проект виявиться успішним, в майбутньому від пасажирів не буде потрібно мати при собі фізичні документи в паперовому вигляді.

Нагадаємо, ми писали, чи залишилися в Європі COVID-обмеження.

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