Украинцы в Польше могут получить документ, позволяющий путешествовать по ЕС
Беженцы из Украины получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl. Его будут выдавать в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Польши.
"Польша уведомила Европейскую комиссию об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как документе, подтверждающем их законное пребывание на территории Польши и позволяющий им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе", - говорится в сообщении.
Как получить?
- документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat (его можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS);
- необходимо наличие PESEL (польский аналог украинского идентификационного кода);
- необходимо получить электронную подпись для создания кабинета (выдается после обращения в одно из территориальных управлений);
Какие дает возможности
- после официального уведомления электронный документ Diia.pl, выступает в качестве вида на жительство, используемого вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС.
- позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Как сообщалось, Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики, которые находятся на территории Украины". Президентский проект поддержал 321 депутат.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 июля внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.
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