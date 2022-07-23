Украинцы в Польше могут получить документ, позволяющий путешествовать по ЕС

Беженцы из Украины получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl. Его будут выдавать в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Польши.

"Польша уведомила Европейскую комиссию об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как документе, подтверждающем их законное пребывание на территории Польши и позволяющий им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики, которые находятся на территории Украины". Президентский проект поддержал 321 депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 июля внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

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