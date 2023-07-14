Європейці почали обирати відпочинок у Польщі замість Хорватії: популярна локація

У Польщі зростає кількість туристів із європейських країн. Зокрема, у два рази зріс потік відпочивальників із Чехії.

Іноземці обирають мандрівки до Польщі через нижчі ціни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

У 2023 році до Польщі масово поїхали чеські туристи – вони стікаються на курорти Балтійського моря. Чеський портал Slevomat зафіксував зростання бронювань житла у півтора рази порівняно з 2022 роком. Деякі із чеських туристичних агентств відзначають сплеск попиту на відпочинок у Польщі у 2-2,5 рази.

Експерти відзначають, що Польща приваблює багатьох іноземців історичними пам’ятками, містами, красивою природою, морем, озерами та горами.

Але також Польща стала популярною завдяки доступності. Більшість послуг, житло, ресторани чи розважальні атракціони дешевші в Польщі.

Наприклад, у 2023 році тиждень перебування для однієї особи в "кочовому" стилі коштує 191,24 євро, бюджетна поїздка досягає 224,25 євро, подорож середнього класу становить близько 341,28 євро, а подорож класу люкс обходиться 736,24 євро. Водночас проживання в готельному номері або в квартирі коштує приблизно 35-40 євро за ніч.

Чимало туристів з Чеської Республіки, які раніше їздили до Хорватії, стали обирати Польщу. Одним із найпопулярніших серед чехів став польський курорт Сопот на Балтійському морі.

"Ще минулого року чехи входили до трійки іноземців, які найбільше відвідували туристичні інформаційні пункти в Сопоті під час вихідних", – заявив голова туристичної організації Сопота Бартломей Барский.

За його словами, на потік чеських туристів впливає покращення транспортних умов – наприклад, автострадою, що сполучає дві країни, чеські громадяни можуть дістатися до польського узбережжя за кілька годин.

Фото: Пірс та пляж у Сопоті (pixabay.com)

Крім того, Ryanair з березня виконує рейси з Праги до Гданська, міста поблизу Сопота.

"Ми не можемо обмежитися лише німцями чи скандинавами. Будь-який новий ринок, який цікавиться нашим регіоном, вітається", – сказав Барский.

За даними німецької платформи Statista, у 2022 році найбільше відвідувачів до Польщі прибуло з Німеччини (5 219 400), України (3 462 000) і Білорусі (734 900). Водночас найбільше відвідувачів з-за меж Європи було зі Сполучених Штатів (452 ​​800).

Також із 23 червня "Чеські залізниці" запустили нічні поїзди на польські морські курорти Леба, Хель та Колобжег.