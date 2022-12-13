У європейській столиці продовжили безкоштовний проїзд для українців: терміни

Українські біженці у столиці Латвії зможуть безкоштовно їздити у громадському транспорті у 2023 році. Такі поправки прийняла влада Риги.

Щоб скористатися пільгами, необхідно отримати електронний проїзний, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на delfi.lv.

Комітет Ризької думи з питань дорожнього руху та транспорту підтримав поправки до правил самоврядування, щоб громадяни України, зареєстровані у Ризькому центрі підтримки, змогли користуватися стовідсотковими пільгами на проїзд у громадському транспорті столиці наступного року.

Згідно з літнім рішенням ради, українські біженці можуть їздити у ризьких трамваях, тролейбусах та автобусах безкоштовно до кінця 2022 року. Тепер термін продовжать до 30 червня 2023 року.

Зазначається, що поправки до обов'язкових правил ще мають ухвалити на засіданні ради та схвалити у Міністерстві охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку.

Фото: Українці для безкоштовного проїзду мають отримати проїзний (gettyimages.com)

Громадяни України, які ще не мають електронного квитка і яким не надано знижку на проїзд, можуть звернутися до центрів обслуговування клієнтів Rīgas satiksme та Ризького центру підтримки українців за адресою: вулиця Амату, 4.

Щоб отримати електронний проїзний та знижку на проїзд, необхідно взяти з собою документи та роздруківку з персональним кодом, присвоєним у Латвії.

Восени українські біженці здійснювали в середньому понад 250 тисяч поїздок у громадському транспорті Риги.

Нагадаємо, ми писали, що у Латвії ухвалили важливі зміни для українських біженців.