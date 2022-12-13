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В европейской столице продлили бесплатный проезд для украинцев: сроки

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Вторник 13 декабря 2022 15:55
В европейской столице продлили бесплатный проезд для украинцев: сроки Фото: Украинцы в Латвии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в столице Латвии смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в 2023 году. Такие поправки приняли власти Риги.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо получить электронный проездной, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на delfi.lv.

Комитет Рижской думы по вопросам дорожного движения и транспорта поддержал поправки к правилам самоуправления, чтобы граждане Украины, зарегистрированным в Рижском центре поддержки, смогли пользоваться стопроцентными льготами на проезд в общественном транспорте столицы в следующем году.

Согласно летнему решению совета, украинские беженцы могут ездить в рижских трамваях, троллейбусах и автобусах бесплатно до конца 2022 года. Теперь срок продлять до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что поправки в обязательные правила еще должны принять на заседании совета и одобрить в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития.

В европейской столице продлили бесплатный проезд для украинцев: срокиФото: Украинцы для бесплатного проезда должны получить проездной (gettyimages.com)

Граждане Украины, у которых еще нет электронного билета и которым не предоставлена ​​скидка на проезд, могут обратиться в центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme и Рижский центр поддержки украинцев по адресу: улица Амату, 4.

Чтобы получить электронный проездной и скидку на проезд, необходимо взять с собой документы и распечатку с персональным кодом, присвоенным в Латвии.

Осенью украинские беженцы совершали в среднем более 250 тысяч поездок в общественном транспорте Риги.

Напомним, мы писали, что в Латвии приняли важные изменения для украинских беженцев.

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