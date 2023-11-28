У європейській країні дозволять роботу магазинів у неділю: із чим це пов'язано

У Швейцарії хочуть дозволити робочі неділі у міських туристичних локаціях. Це означає, що туристи зможуть влаштувати шопінг.

Такий виняток із заборони на роботу у неділю пропонують зробити у містах із населенням понад 60 тисяч людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії ініціював обговорення дозволу на недільну роботу в міських туристичних точках. Однією із умов є кількість іноземних гостей у готелях, яка має складати мінімум 50%.

Пропонується дозволити роботу в неділю у міських туристичних районах, які мать різноманітний вибір готелів, закладів харчування та культурних пам’яток у межах пішої доступності. Дозвіл стосується і магазинів, які пропонують товари для потреб іноземних туристів, хоча не стосуватиметься правил щодо часу роботи інших магазинів. Тобто працівників матимуть право виходити на роботу у деяких районах.

"У постанові зазначено, що працівники, які постраждали від цієї недільної роботи, повинні мати право на компенсацію, яка виходить за рамки правових вимог", –зазначається у документі Федеральної ради Швейцарії.

Заклик до такого перегляду правил надійшов від Швейцарського управління туризму ще у 2022 році. Очікується, що позитивне рішення покращить досвід іноземних гостей від відвідування країни.

Нагадаємо, ми писали про правила торгівлі на Різдво у Європі та як планувати відпочинок, щоб не залишитися без покупок.

Також ми розповідали, як спланувати поїздку на різдвяні ярмарки в Європі та куди варто вирушити у подорож.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.