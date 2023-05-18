Європейські туристи бояться бронювати відпочинок онлайн: у чому справа

Туризм у Європі відновлюється після пандемії швидкими темпами. При цьому все більше мандрівників відмовляються від онлайн-бронювання квитків та готелів.

Туристи частіше звертаються до турагентств для організації свого відпочинку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

У 2022 році туристичні компанії побили свої рекордні попиту на послуги для туристів порівняно з 2019 роком.

"У 2019 році у нас був рекордний рік, і зараз ми б'ємо його. По суті, попит вищий, ніж до пандемії", – розповідала Euronews Travel представник туркопанії Ніккі Девіс у вересні 2022 року.

Туристи стали обирати туристичні агенції знову після карантину через скасування, з якими довелося тоді зіткнутися. Також люди побоюються хаосу в аеропортах, викликаного нестачею персоналу та страйками. Туристи більше нервують під час виборів компанії, якій вони можуть довірити свої плани поїздок.

В цілому мандрівники тепер виділяють частину свого бюджету на туристичні агенції, щоб отримати кращий сервіс, ніж той, який вони можуть забезпечити під час бронювання онлайн.

Фото: Туристи в Італії (pixabay.com)

З іншого боку, мандрівники з ЄС, особливо у Франції залишаються лояльними до бронювання через онлайн-платформи для подорожей.

Аналіз європейського туристичного ринку від Oxford Economics показує, що майже 44% номерів, заброньованих у короткостроковій оренді в ЄС у період з 2017 по 2021 рік для шести європейських країн, були оформлені через туристичні онлайн-агенції, такі як Expedia та Booking.com.

Нагадаємо, ми писали, що Греція зробить доступнішим відпочинок на 300 пляжах.