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Європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців: новий термін

Фото: Міський транспорт Будапешта (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для українських біженців. Їздити транспортом Будапешта без оплати можна буде до 30 червня 2023 року.

На яких рейсах буде достатньо українських документів, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Будапештський транспортний центр.

Будапештський транспортний центр (БТЦ) продовжив безкоштовний проїзд для біженців з України на рейсах громадського транспорту до 30 червня 2023 року.

"З ініціативи столичного муніципалітету безкоштовним проїздом, як і раніше, можна скористатися, пред'явивши український проїзний документ, придатний для ідентифікації особи", – зазначають на сайті організації.

Безкоштовний проїзд для українських біженців діє з 4 березня 2022 року. Раніше оголошувалося, що пільги продовжені до 31 березня 2023 року.

Фото: На екскурсійні рейси пільги не діють (pixabay.com)

Скористатися безкоштовним проїздом біженці зможуть лише за наявності у них будь-якого офіційного українського документа:

  • український паспорт;
  • українське посвідчення особи;
  • українська посвідка на проживання;
  • український студентський квиток іноземного студента, який навчається в Україні;
  • будь-який документ, що підтверджує прописку іноземних громадян, що проживають в Україні.

Документи, що дають право на безкоштовний проїзд, будуть прийматися на рейсах БТЦ, крім аеропортового експресу 100E, фунікулера, екскурсійних рейсів, катерів, а також у міських електричках та "синіх" автобусах на маршрутах на околицях міста.

Нагадаємо, ми писали, що у Хорватії змінилися умови безкоштовного проїзду українців залізницею.

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