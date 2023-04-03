Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев: новый срок

В столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев. Ездить в транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 30 июня 2023 года.

На каких рейсах будет достаточно украинских документов, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Будапештский транспортный центр.

Будапештский транспортный центр (БТЦ) продлил бесплатный проезд для беженцев из Украины на рейсах общественного транспорта до 30 июня 2023 года.

"По инициативе столичного муниципалитета бесплатным проездом по-прежнему можно воспользоваться, предъявив украинский проездной документ, подходящий для идентификации личности", – отмечают на сайте организации.

Бесплатный проезд для украинских беженцев действует с 4 марта 2022 года. Ранее объявлялось, что льготы продлены до 31 марта 2023 года.

Фото: На экскурсионные рейсы льготы не действуют (pixabay.com)

Воспользоваться бесплатным проездом беженцы смогут только при наличии у них любого официального украинского документа:

украинский паспорт;

украинское удостоверение личности;

украинский вид на жительство;

украинский студенческий билет иностранного студента, обучающегося в Украине;

любой документ, подтверждающий прописку иностранных граждан, проживающих в Украине.

Документы, дающие право на бесплатный проезд, будут приниматься на рейсах БТЦ, кроме аэропортового экспресса 100E, фуникулера, экскурсионных рейсов, катеров, а также в городских электричках и "синих" автобусах на маршрутах на окраинах города.

Напомним, мы писали, что в Хорватии изменились условия бесплатного проезда украинцев по железной дороге.

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