Европейская авиакомпания продлила огромные скидки для украинцев: детали

Финская авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для украинцев, бежавших от войны. Купить билеты дешевле можно будет до 30 ноября 2023 года.

Какие условия предложения и сколько обойдется перелет в октябре, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Скидки на билеты для украинцев авиакомпания Finnair ввела для помощи бежавшим от войны. Благодаря возможности заплатить за перелет небольшую сумму беженцам легче добраться до Финляндии, чтобы получить убежище.

"Мы предлагаем скидку 95% на чистые тарифы на билеты в одну сторону из Варшавы (кроме рейса AY1144), Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки для людей, выезжающих из Украины", – говорится на сайте перевозчика.

Отмечается, что в стоимость билетов будут добавлены аэропортовые налоги и сборы.

Скидка доступна по промокоду UKRAINE95 на рейсы до 30 ноября 2023 года. Если во время бронирования билета выбрать рейсы в обе стороны, то акция применяться не будет.

"Украинцы могут ездить из стран Шенгенской зоны в Финляндию без паспорта, например, со свидетельством о рождении. Для путешествий с домашними животными действуют стандартные правила", – уточняют в Finnair.

Следует учесть, что скидка 95% на основной тариф не означает, что билет обойдется в 5% стоимости. После скидки к цене добавляется обязательный сбор, поэтому перелет будет стоить на уровне путешествия лоукостером.

Фото: Пример цены со скидкой (скриншот РБК-Украина/finnair.com)

Например, на 26 октября самый дешевый билет из Варшавы в Хельсинки стоит 634,12 злотых (138,3 евро). После применения промокода UKRAINE95 стоимость билета составит 116,2 злотых (25,32 евро). 15 ноября из Кракова в Хельсинки можно полететь за 67,45 злотых после скидки (14,7 евро).

Из Праги в Хельсинки самый дешевый билет 13 ноября стоит 2466 чешских крон (101 евро). После скидки украинцы могут полететь за 750 чешских крон (30,7 евро).

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