Европа на выходные. Украинцы заинтересовались автобусными турами в Чехию

Несмотря на войну, у украинцев сейчас пользуются спросом экскурсионные туры в Европу. Это один из вариантов отвлечься для людей, которые могут выехать – женщин с детьми и мужчин от 60 лет.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала соучредитель туроператора TPG Елена Бойко.

Едут посмотреть города и встретиться с родственниками

По словам специалиста, несмотря на войну, туристы из Украины начали интересоваться автобусными турами в Европу, в частности, в Чехию.

"Это одно из самых популярных европейских направлений. Например, люди 2-3 дня находятся в Праге, смотрят город, потом едут в Дрезден, на обратном пути – экскурсия в Кракове. Пытаемся сделать тур таким, чтобы люди посмотрели и могли из этого ужаса, в котором мы проживаем, вынырнуть и отдохнуть", –рассказывает Елена Бойко.

В такой поездке туристы 3 ночи ночуют в отеле в Праге и 2 ночи – в пути. Автобусы выезжают из Киева, по маршруту туристы могут подсаживаться или выходить на обратном пути.

"Есть туры, которые просчитываются под ежедневные рейсовые автобусы – люди едут посмотреть города и, возможно, с родственниками встретиться. А есть туры, где набирается автобус с сопровождением гида, подбирается экскурсионная программа", – говорит специалист.

На экскурсию в Чехию можно поехать как на католическое Рождество, так и на следующие праздничные даты.

Фото: В турах объединяют Чехию, Германию и Польшу (pixabay.com)

Украинцы выбирают туры с более низкой ценой

Выбирают украинцы и автобусные экскурсионные туры по другим направлениям, но страны, отдаленные от границы, не пользуются спросом, замечает эксперт.

"Например, экскурсионная Франция не пользуется спросом, потому что это дороже и дольше ехать. Также наши люди привыкли к авиа и ждут, когда будут самолеты, чтобы лететь туда. Еще играет роль цена: Чехия недорогая", – объясняет Елена Бойко.

Например, в невысокий сезон в октябре-ноябре туры в Чехию стоили чуть больше 200 евро с человека, а на новогодние праздники – около 350 евро. Цены выше, потому что высокий сезон больше дней в туре.

"Также пользуется спросом медицинский туризм – например, в санатории в Карловых Варах. Если раньше ехали сотни людей, то сейчас это десятки. Это недешевый отдых, но люди едут – возможно потому, что недалеко добираться из Украины", – добавляет она.

По словам Елены Бойко, людям, которые сейчас не могут путешествовать, стоит мечтать о путешествиях и планировать их после победы.

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