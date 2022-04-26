Эвакуация и замороженные счета. Что происходит с турфирмами в Украине после начала войны

Одними из первых из-за войны в Украине под удар попали туристические операторы: вся отрасль с началом боевых действий практически остановилась.

Некоторые компании поставили работу на паузу, другие и вовсе закрылись. Есть и те, кто переориентировался на другие рынки. Так, один из крупнейших туроператоров Join UP! в апреле начал деятельность в странах Балтии: открыты продажи в Латвии, Литве и Эстонии. Местные туристы уже могут бронировать туры в Турцию, Черногорию, Албанию и Грецию.

TRAVEL РБК-Украина расспросили представителей туристического рынка, какую деятельность ведут их компании после вторжения России.

Украинцам сохранят рабочие места на время войны

Открытие бюро Join Up Baltic в Риге - один из этапов международного расширения компании. В зимнем сезоне туристам стран Балтии украинский туроператор предложит новые направления: Шри-Ланку и Занзибар.

"Начало работы компании в Балтии - возможность сохранить рабочие места для украинцев и поддержать экономику страны, поскольку Украина сейчас борется за будущее для всех нас", - сказал Гедиминас Керис, руководитель Join Up Baltic.

Полеты из Латвии, Литвы и Эстонии в Турцию будут осуществляться на самолетах украинской авиакомпании SkyUp Airlines под сертификатом турецкой авиакомпании Tailwind.

Фото: Из Прибалтики будут летать самолеты SkyUp Airlines (РБК-Украина/Виталий Носач)

Вывоз "застрявших" туристов и сохранение зарплат

Когда началась война, никто не был готов и не мог даже представить такого, рассказывает в комментарии РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель туроператора "TPG".

"Мы сначала немного растерялись, аннулировали те туры, которые было возможно, просили "заморозить" оплаты в отелях до стабилизации обстановки", - говорит она.

Кто-то из сотрудников уехал, кто-то остался в Украине. Работали дистанционно: решали вопросы оставшихся за рубежом туристов.

"Первая декада была очень жесткая – многие туристы просили пересадить их на самолеты поближе к дому, а менеджеры работали в условиях обстрелов и угрозы захвата Киева", - вспоминает руководитель компании.

По ее словам, тогда очень помогли партнеры: они принимали бесплатно наших туристов в гостиницах. Вывозили в то время туристов по широкой географии стран: Шри-Ланки, Мальдив, Чехии.

"На момент начала агрессии мы все продавали туры в Беларусь. И этот "братский народ" начал требовать вернуть им деньги. То есть, вы нас обстреливаете, "прилетело" в 200 метрах от дома на Оболони, где я живу. Какой это цинизм. Я была очень возмущена тем, что некоторые наши туроператоры продолжали сотрудничать с белорусами. То есть мы их обслуживаем, они платят налоги, из которых формируются бомбы и оружие", - возмущается специалист.

Сейчас сотрудники продолжают работу: отвечают на комментарии в заявках, успокаивают агентов – у кого есть компьютеры и возможность.

"Параллельно делаем контент на новый сайт. Платили зарплаты, сокращений не было. Но думаю, что ряд людей, которые эвакуировались за границу, там останутся. Кто-то уйдет из туризма в другие отрасли: как долго туризм будет стоять "на паузе", никому не известно", - предполагает она.

Эвакуационные рейсы из Киева на запад страны

Компания организовала много бесплатных эвакуационных рейсов из Киева – автобусами.

"У нас это было объявлено на сайте. Это была консолидация всех компаний. Так мы работали недели две. Завозили людей на запад Украины, во Львов, и первое время даже размещали в общежитиях возле города, пока это было еще возможно", - вспоминает Елена Бойко.

Фото: Львов стал основным пунктом назначения беженцев в Украине (gettyimages.com)

По ее словам, следующий этап – вывоз людей в страны, которые принимают беженцев в платном сотрудничестве с перевозчиками.

"Сейчас это Болгария, эвакуационные рейсы. Мои знакомые вывезли таким образом людей из Северска в Донецкой области, который сейчас обстреливают. Рассматриваем программы с партнерами в Черногории, которые готовы принимать бесплатно мам с детьми. Однако это пока "сырой" вариант предложения", - делится она.

Некоторые агенты хотят, чтобы туроператор"TPG" организовал туры за границей - из Польши в Турцию, например. Но внешнеэкономическая деятельность заморожена – деньги невозможно перевести партнерам, поэтому такой тур организовать невозможно, объясняет эксперт.

"У нас есть представительства в Польше, Казахстане. Если встанет вопрос, мы будем перестраиваться. Но пока непонятно, какой продукт продавать – чтобы нас стали продавать поляки, нужно, чтобы они узнали о нас, а там достаточно своих туроператоров. Это огромный труд и очень большие капиталовложения", - говорит Елена Бойко.

Пауза в туризме и защита своей страны

Компания "TEZ Tour Украина" продолжает работу во время войны – сотрудники занимаются переоформлением бронирований, расчетами и текущими задачами. Однако основная туристическая деятельность туроператора поставлена на паузу.

"Для того, чтобы продолжать делать бронирования, нужно переводить деньги за границу. То есть наша компания должна покупать валюту и переводить ее партнерам в других странах. Во время войны это запретили делать, кроме критических сфер, к которым туризм не относится. Это основная причина, по которой мы были вынуждены приостановить деятельность", - рассказала РБК-Украина представительница компании.

По ее словам, все клиенты компании, которые на момент вторжения России в Украину, находились за границей – преимущественно в Египте – уже были вывезены в другие страны.

Компания не осталась равнодушной к войне – руководство приобщилось к волонтерству, некоторые сотрудники взяли в руки оружие, чтобы защищать свою страну.

Фото: Туристов из Египта вывезли в европейские страны (unsplash.com/oleksandr-podoima)

Сеть агентств закрыла бизнес в Беларуси

В Украине выездной туризм стал на паузу – есть только единичные бронирования: наземное обслуживание, отель кому-то забронировать, трансфер организовать, купить билеты по Европе, отмечает в комментарии РБК-Украина Олег Кулик, генеральный директор сети туристических агентств "Поехали с нами".

Те туристы, которые забронировали до войны туры – никуда не полетели, и пока не будет открыто небо и туроператоры не начнут работать, эти средства будут заморожены, объясняет он.

"У нас есть бизнес "Поехали с нами" в Казахстане, Молдове. Был бизнес и в Беларуси. Но после того, как на нас напала Россия с территории этой страны, мы все там закрыли", - рассказывает он.

В компании пробуют организовать часть менеджеров, чтобы они удаленно работали с казахскими и молдавскими туристами, с которыми можно общаться на русском языке. Пока к работе возвращают по 10-15 менеджеров.

"С украинской сетью "На каникулы" работаем над открытием агентства в Польше, а через месяц-два планируем открыться в Ташкенте, Узбекистан. То есть, с одной стороны расширяемся на восток, с другой – на запад", - говорит Олег Кулик.

Он добавляет: менеджерам из Украины сложно работать без знания языка, поэтому компания подбирает в Польше сотрудников среди украинцев со знанием польского.

"Сейчас в Польше около 4 миллионов украинцев – кто-то беженцы, а кто-то приехал с финансами. Поэтому рассматриваем также вариант, что нашими клиентами будут украинцы. Хотя видим, что туристический рынок кардинально отличается от нашего. Но мы разбираемся и будем подстраиваться под те условия, которые существуют. Смотрим на это очень позитивно", - делится планами руководитель туристической компании.

Фото: Город Вроцлав в Польше (unsplash.com/reiseuhu)

Эвакуация автобусами и запросы на экскурсии

Эвакуационные рейсы в страны ЕС и другие государства – еще одна ниша, которую на время войны заполняют туркомпании из Украины. Одна из таких – Adriatic Travel с главным офисом во Львове.

До войны компания специализировалась на экскурсионных турах в Турцию, Черногорию, Албанию и другие курортные страны. Сейчас же появился большой спрос на выезд среди тех, кто спасается от войны в Украине, говорит РБК-Украина туристический гид этой компании Владимир Гайдук.

"С началом войны и вторжения России мы стали выполнять эвакуационные рейсы в Турцию и страны Европейского Союза. В основном все автобусы едут со Львова. 75 евро – это цена за выезд с поселением бесплатным в отеле на Солнечном Берегу. Стоимость билета в Стамбул - 125 евро. Все рейсы сопровождает руководитель группы, помогающий с оформлением всех необходимых документов", - поясняет специалист.

По его словам, чаще всего украинцы запрашивают эвакуационные рейсы в Болгарию, Германию и Чехию. В другие страны вывозят по необходимости.

"Больше всего людей едет с востока Украины, где сейчас идут активные болевые действия. Если в Турции нет специальной программы приема и размещения наших беженцев, то в Болгарии есть возможность поселиться бесплатно в местных отелях. В Болгарию ежедневно отправляем до трех-четырех автобусов", - поясняет спрос на рейсы Владимир Гайдук.

Интересно, что среди украинцев уже стали понемногу появляться запросы на экскурсионные поездки за рубеж:

"Такие запросы действительно появляются. Пока подобных поездок во время войны мы еще не организовывали. Но, если все сложится, вскоре планируем проводить туры с экскурсиями по Стамбулу", - рассказывает он о планах компании.

Фото: Экскурсии по Стамбулу (unsplash.com/fatih)

Турагенты предлагают путешествия из других стран

Не только туроператоры продолжают работать вопреки войне. Сохранить свою деятельность пытаются и туристические агенты, которые начинают предлагать свои услуги в организации отдыха.

"С большими переживаниями и осторожностью пишу этот пост. Вы все знаете, что до войны я была успешным турагентом. Свой ФЛП я не закрывала, налоги плачу, хотя никаких доходов и не получаю", - обратилась к своим подписчикам на странице Facebook Анна Шевчук-Барабаш.

Она предлагает поездки с вылетом из Кишинева (расстояние от Одессы 178 км) тем, у кого есть желание и финансовая возможность путешествовать.

"Это не "бал во время чумы", это возможность мамам с детьми увидеть море и солнце. Некоторым деткам это поможет хоть как-то отвлечься от войны", - написала она.

Турагент приводит пример цен: 5* отель в Турции с питанием "ультра все включено" с перелетом для взрослого с ребенком – 21 тысяча гривен за 6 ночей.

"Если вам просто нужно подобрать и забронировать толковый отель где-нибудь в Турции, на Кипре, в Черногории, Греции или других курортах, также пишите. Отдельно приобрести билеты – не проблема", - предложила она свою помощь.

Фото: В Турцию можно лететь из Молдовы (unsplash.com/desert-morocco-adventure)

"Ищем выход и партнеров за границей"

Многие туристические агенты ищут возможности возобновить работу в новых условиях и рассматривают нестандартные решения.

"Сейчас у нас невероятно огромная пауза. Мы пытаемся открыть туристическое агентство в странах ЕС, но кажется, нужно зарегистрироваться там и даже ехать туда хотя бы для начала и это очень тяжело. А это - как измена и бегство", - говорит в комментарии РБК-Украина организатор туров Сергей Викарчук.

Он думал приобрести небольшой спринтер и совершать мини-экскурсии на производства, фабрики, но и этот подход не ко времени.

"Сейчас один наш туроператор совершает туры с вылетами из Кишенева и Таллинна. Я подавал такие предложения, чтобы украинские туроператоры делали пакетные туры из стран ЕС, из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Словакии. Если наши туроператоры все это организуют, то не нужно будет открывать дополнительные компании в ЕС. А работать в онлайне мы умеем", - рассказывает он.

При этом специалист знает, что в период войны внешнеэкономическая деятельность заморожена.

"У нас раньше были запросы с вылетами из стран ЕС от наших людей, которые там работали. Но мы не могли продавать туры оттуда, поэтому теряли клиентов. Мы сейчас направили ряд запросов туроператорам в ЕС, но им нужно, чтобы и мы были юридически оформлены там. Я изучаю этот вопрос", - делится Сергей Викарчук.

Пока он занимается поиском партнеров, которые бы из Украины работали с зарубежными туроператорами.

Напомним, мы писали, каким будет туристический сезон в мире в 2022 году.