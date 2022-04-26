Евакуація та заморожені рахунки. Що відбувається з турфірмами в Україні після початку війни

Одними з перших через війну в Україні під удар потрапили туристичні оператори: вся галузь з початком бойових дій практично зупинилася.

Деякі компанії поставили роботу на паузу, інші й зовсім закрилися. Є й ті, хто переорієнтувався на інші ринки. Так, один з найбільших туроператорів Join UP! у квітні почав діяльність в країнах Балтії: відкриті продажі в Латвії, Литві та Естонії. Місцеві туристи вже можуть бронювати тури в Туреччину, Чорногорію, Албанію та Грецію.

TRAVEL РБК-Україна розпитали представників туристичного ринку, яку діяльність ведуть їхні компанії після вторгнення Росії.

Українцям збережуть робочі місця на час війни

Відкриття бюро Join Up Baltic в Ризі - один з етапів міжнародного розширення компанії. У зимовому сезоні туристам країн Балтії український туроператор запропонує нові напрямки: Шрі-Ланку і Занзібар.

"Початок роботи компанії в Балтії - можливість зберегти робочі місця для українців і підтримати економіку країни, оскільки Україна зараз бореться за майбутнє для всіх нас", - сказав Гедімінас Керіс, керівник Join Up Baltic.

Польоти з Латвії, Литви та Естонії до Туреччини будуть здійснюватися на літаках української авіакомпанії SkyUp Airlines під сертифікатом турецької авіакомпанії Tailwind.

Фото: Із Прибалтики літатимуть літаки SkyUp Airlines (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вивезення "застряглих" туристів і збереження зарплат

Коли почалася війна, ніхто не був готовий і не міг навіть уявити такого, розповідає в коментарі РБК-Україна Олена Бойко, співзасновниця туроператора "TPG".

"Ми спочатку трохи розгубилися, анулювали ті тури, які було можливо, просили "заморозити" оплати в готелях до стабілізації обстановки", - говорить вона.

Хтось із співробітників поїхав, хтось залишився в Україні. Працювали дистанційно: вирішували питання туристів, які залишилися за кордоном.

"Перша декада була дуже жорстка - багато туристів просили пересадити їх на літаки ближче до дому, а менеджери працювали в умовах обстрілів і загрози захоплення Києва", - згадує керівник компанії.

За її словами, тоді дуже допомогли партнери: вони приймали безкоштовно наших туристів у готелях. Вивозили в той час туристів з широкої географії країн: Шрі-Ланки, Мальдів, Чехії.

"На момент початку агресії ми всі продавали тури в Білорусь. І цей "братський народ" почав вимагати повернути їм гроші. Тобто, ви нас обстрілюєте, "прилетіло" за 200 метрів від будинку на Оболоні, де я живу. Який це цинізм. Я була дуже обурена тим, що деякі наші туроператори продовжували співпрацювати з білорусами. Тобто ми їх обслуговуємо, вони платять податки, з яких формуються бомби і зброя", - обурюється фахівець.

Зараз співробітники продовжують роботу: відповідають на коментарі в заявках, заспокоюють агентів – у кого є комп'ютери і можливість.

"Паралельно робимо контент на новий сайт. Платили зарплати, скорочень не було. Але думаю, що частина людей, які евакуювалися за кордон, там залишаться. Хтось піде з туризму в інші галузі: як довго туризм буде стояти "на паузі", нікому не відомо", - припускає вона.

Евакуаційні рейси з Києва на захід країни

Компанія організувала багато безкоштовних евакуаційних рейсів з Києва – автобусами.

"У нас це було оголошено на сайті. Це була консолідація всіх компаній. Так ми працювали тижнів зо два. Завозили людей на захід України, до Львова, і перший час навіть розміщували в гуртожитках біля міста, поки це було ще можливо", - згадує Олена Бойко.

Фото: Львів став основним пунктом призначення біженців в Україні (gettyimages.com)

За її словами, наступний етап - вивезення людей до країн, які приймають біженців у платній співпраці з перевізниками.

"Зараз це Болгарія, евакуаційні рейси. Мої знайомі вивезли таким чином людей з Сіверська в Донецькій області, який зараз обстрілюють. Розглядаємо програми з партнерами в Чорногорії, які готові приймати безкоштовно мам з дітьми. Однак це поки "сирий" варіант пропозиції", - ділиться вона.

Деякі агенти хочуть, щоб туроператор "TPG" організував тури за кордоном - з Польщі до Туреччини, наприклад. Але зовнішньоекономічна діяльність заморожена - гроші неможливо перевести партнерам, тому такий тур організувати неможливо, пояснює експерт.

"У нас є представництва в Польщі, Казахстані. Якщо постане питання, ми будемо перебудовуватися. Але поки незрозуміло, який продукт продавати - щоб нас стали продавати поляки, потрібно, щоб вони дізналися про нас, а там достатньо своїх туроператорів. Це величезна праця і дуже великі капіталовкладення", - каже Олена Бойко.

Пауза в туризмі і захист своєї країни

Компанія "TEZ Tour Україна" продовжує роботу під час війни – співробітники займаються переоформленням бронювань, розрахунками і поточними завданнями. Однак основна туристична діяльність туроператора поставлена на паузу.

"Для того, щоб продовжувати робити бронювання, потрібно переводити гроші за кордон. Тобто наша компанія повинна купувати валюту і переводити її партнерам в інших країнах. Під час війни це заборонили робити, крім критичних сфер, до яких туризм не відноситься. Це основна причина, з якої ми були змушені призупинити діяльність", - розповіла РБК-Україна представниця компанії.

За її словами, всі клієнти компанії, які на момент вторгнення Росії в Україну, перебували за кордоном – переважно в Єгипті – вже були вивезені в інші країни.

Компанія не залишилася байдужою до війни - керівництво долучилося до волонтерства, деякі співробітники взяли в руки зброю, щоб захищати свою країну.

Фото: Туристів із Єгипту вивезли в європейські країни (unsplash.com/oleksandr-podoima)

Мережа агентств закрила бізнес у Білорусі

В Україні виїзний туризм став на паузу - є тільки поодинокі бронювання: наземне обслуговування, готель комусь забронювати, трансфер організувати, купити квитки по Європі, зазначає в коментарі РБК-Україна Олег Кулик, генеральний директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами".

Ті туристи, які забронювали до війни тури – нікуди не полетіли, і поки не буде відкрите небо і туроператори не почнуть працювати, ці кошти будуть заморожені, пояснює він.

"У нас є бізнес "Поїхали з нами" в Казахстані, Молдові. Був бізнес і в Білорусі. Але після того, як на нас напала Росія з території цієї країни, ми все там закрили", - розповідає він.

У компанії пробують організувати частину менеджерів, щоб вони віддалено працювали з казахськими і молдавськими туристами, з якими можна спілкуватися російською мовою. Поки до роботи повертають по 10-15 менеджерів.

"З українською мережею "На канікули" працюємо над відкриттям агентства в Польщі, а через місяць-два плануємо відкритися в Ташкенті, Узбекистан. Тобто, з одного боку розширюємося на схід, з іншого – на захід", - говорить Олег Кулик.

Він додає: менеджерам з України складно працювати без знання мови, тому компанія підбирає в Польщі співробітників серед українців зі знанням польської.

"Зараз у Польщі близько 4 мільйонів українців – хтось біженці, а хтось приїхав з фінансами. Тому розглядаємо також варіант, що нашими клієнтами будуть українці. Хоча бачимо, що туристичний ринок кардинально відрізняється від нашого. Але ми розбираємося і будемо підлаштовуватися під ті умови, які існують. Дивимося на це дуже позитивно", - ділиться планами керівник туристичної компанії.

Фото: Місто Вроцлав в Польщі (unsplash.com/reiseuhu)

Евакуація автобусами і запити на екскурсії

Евакуаційні рейси до країн ЄС та інших держав – ще одна ніша, яку на час війни заповнюють туркомпанії з України. Одна з таких-Adriatic Travel з головним офісом у Львові.

До війни компанія спеціалізувалася на екскурсійних турах в Туреччину, Чорногорію, Албанію та інші курортні країни. Зараз же з'явився великий попит на виїзд серед тих, хто рятується від війни в Україні, говорить РБК-Україна туристичний гід цієї компанії Володимир Гайдук.

"З початком війни і вторгнення Росії ми стали виконувати евакуаційні рейси в Туреччину і країни Європейського Союзу. В основному всі автобуси їдуть зі Львова. 75 євро - це ціна за виїзд з поселенням безкоштовним в готелі на Сонячному Березі. Вартість квитка в Стамбул - 125 євро. Всі рейси супроводжує керівник групи, що допомагає з оформленням всіх необхідних документів", - пояснює фахівець.

За його словами, найчастіше українці запитують евакуаційні рейси до Болгарії, Німеччини та Чехії. В інші країни вивозять за потребою.

"Найбільше людей їде зі Сходу України, де зараз йдуть активні больові дії. Якщо в Туреччині немає спеціальної програми прийому і розміщення наших біженців, то в Болгарії є можливість оселитися безкоштовно в місцевих готелях. До Болгарії щодня відправляємо до трьох-чотирьох автобусів", - пояснює попит на рейси Володимир Гайдук.

Цікаво, що серед українців вже стали потроху з'являтися запити на екскурсійні поїздки за кордон:

"Такі запити дійсно з'являються. Поки подібних поїздок під час війни ми ще не організовували. Але, якщо все складеться, незабаром плануємо проводити тури з екскурсіями по Стамбулу", - розповідає він про плани компанії.

Фото: Екскурсії по Стамбулу (unsplash.com/fatih)

Турагенти пропонують подорожі з інших країн

Не тільки туроператори продовжують працювати всупереч війні. Зберегти свою діяльність намагаються і туристичні агенти, які починають пропонувати свої послуги з організації відпочинку.

"З великими переживаннями і обережністю пишу цей пост. Ви всі знаєте, що до війни я була успішним турагентом. Свій ФОП я не закривала, податки плачу, хоча ніяких доходів і не отримую", - звернулася до своїх передплатників на сторінці Facebook Анна Шевчук-Барабаш.

Вона пропонує поїздки з вильотом з Кишинева (відстань від Одеси 178 км) тим, у кого є бажання і фінансова можливість подорожувати.

"Це не "бал під час чуми", це можливість мамам з дітьми побачити море і сонце. Деяким діткам це допоможе хоч якось відволіктися від війни", - написала вона.

Турагент наводить приклад цін: 5* готель в Туреччині з харчуванням "ультра все включено" з перельотом для дорослого з дитиною – 21 тисяча гривень за 6 ночей.

"Якщо вам просто потрібно підібрати і забронювати гарний готель де-небудь в Туреччині, на Кіпрі, в Чорногорії, Греції або інших курортах, також пишіть. Окремо придбати квитки - не проблема", - запропонувала вона свою допомогу.

Фото: До Туреччини можна летіти з Молдови (unsplash.com/desert-morocco-adventure)

"Шукаємо вихід і партнерів за кордоном"

Багато туристичних агентыв шукають можливості відновити роботу в нових умовах і розглядають нестандартні рішення.

"Зараз у нас неймовірно величезна пауза. Ми намагаємося відкрити туристичне агентство в країнах ЄС, але здається, потрібно зареєструватися там і навіть їхати туди хоча б для початку і це дуже важко. А це - як зрада і втеча", - говорить в коментарі РБК-Україна організатор турів Сергій Вікарчук.

Він думав придбати невеликий спринтер і здійснювати міні-екскурсії на виробництва, фабрики, але і цей підхід не до часу.

"Зараз один наш туроператор здійснює тури з вильотами з Кишенева і Таллінна. Я подавав такі пропозиції, щоб українські туроператори робили пакетні тури з країн ЄС, з Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Чехії, Словаччини. Якщо наші туроператори все це організують, то не потрібно буде відкривати додаткові компанії в ЄС. А працювати в онлайні ми вміємо", - розповідає він.

При цьому фахівець знає, що в період війни зовнішньоекономічна діяльність заморожена.

"У нас раніше були запити з вильотами з країн ЄС від наших людей, які там працювали. Але ми не могли продавати тури звідти, тому втрачали клієнтів. Ми зараз направили ряд запитів туроператорам в ЄС, але їм потрібно, щоб і ми були юридично оформлені там. Я вивчаю це питання", - ділиться Сергій Вікарчук.

Поки він займається пошуком партнерів, які б з України працювали із зарубіжними туроператорами.

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