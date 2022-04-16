"Це чистий бізнес". Війна в Україні не зупинила Єгипет від прийому туристів з Росії

Перші чартери з РФ на курорти Червоного моря вже полетіли

Єгипет, який був одним з найпопулярніших напрямків для відпочинку українців, відновлює прийом російських туристів. Це відбувається, попри війну в Україні. Раніше, за даними Міністерства туризму Єгипту, 40% туристів на морських курортах цієї країни становили гості з України та Росії.

Тепер Єгипет опинився в ситуації, коли приймати на одному курорті громадян країни, яка напала на Україну, і туристів з нашої держави, важко уявити.

Єгипет хоч і засудив вторгнення окупанта в Україну на початку березня, але вже готується приймати російських туристів: нещодавно в Ростуризмі вже обговорили з посольством Єгипту у РФ запуск туристичного сезону, можливості авіасполучення та оплати послуг банківськими картами "Мир".

Представники українських туркомпаній стурбовані тим, що країна і далі прийматиме росіян, як до війни. Вони прогнозують, що між нашими туристами та представниками країни-окупанта неминучі конфлікти.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що відомо про плани Єгипту на співпрацю з росіянами і як їх оцінюють в українському туристичному бізнесі.

Egypt Air буде перевозити росіян на курорти Червоного моря

Флагманський перевізник Єгипту Egypt Air навіть на тлі нищівних санкцій ЄС і США проти РФ відновлює рейси з Москви до Єгипту. На найближчі дати на сайті доступно бронювання до Каїру, Шарм-ель-Шейху й Хургади.

Фото: Туристи з РФ приносять Єгипту значну частину доходів (Getty Images)

Згідно з розкладом, з середини квітня авіакомпанія буде літати до столиці РФ щодня на літаках Boeing 737-800. Перші рейси планувалися з 9 квітня, але були перенесені на 15 квітня через низьке завантаження.

До слова, відпочинок для росіян в Єгипті вийде недешевим – тільки квиток у обидва боки в Хургаду обійдеться пасажирам у квітні в 1200 доларів.

Чартерні рейси з Росії відновилися у квітні

Перші групи російських туристів вже почали прибувати в Хургаду на початку квітня. Про це повідомляти Arab News з посиланням на туроператорів в провінції Червоне море, які співпрацюють з російським ринком.

Там уточнили, що перші туристи прибули в Хургаду від туроператора "Бібліо-глобус", і очікували додавання рейсів в Шарм-ель-Шейх. Представник цієї компанії повідомив, що авіаперевізником для їх туристів до Єгипту у квітні буде авіакомпанія Red Wings.

У флоті зазначеної авіакомпанії є три далекомагістральні літаки Boeing 777-200, які літатимуть до Єгипту. Дозвіл на польотну програму отримали від авіаційної влади обох країн.

Фото: Флагманська авіакомпанія Єгипту Egypt Air здійснюватиме рейси до Москви на лайнерах Boeing 737-800 (flickr.com)

Рейси до Хургади й Шарм-Ель-Шейху на цих бортах будуть здійснюватися за умови перебування туристів від 4 днів. З 13 квітня заплановано виконувати 4 рейси на тиждень.

"Росіяни будуть вивозити гроші на користь економіці Єгипту"

Структура економіки Єгипту складається не тільки з доходів від туризму, нагадують експерти. Так, істотну частину коштів країна отримує від сільського господарства, добувної та обробної промисловості та нафтогазу. При цьому країна гостро потребує будь-яких джерел доходів.



За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, близько 31% єгипетських дітей у віці від шести місяців до п'яти років недоїдають. Це становить один з найвищих показників у світі.



"Звичайно, туризм важливий для економіки Єгипту, але є багато інших галузей, у яких заробляє країна. До того ж там постійно потребують грошей. Подивіться на історію Єгипту за останні десять років: революції, зміна влади, авіакатастрофа (у 2015 році в небі над Синаєм був збитий російський літак – ред.). Тому прийом росіян на курортах – це чистий бізнес Єгипту. Ми не в праві давати їм поради, як де заробляти", – вважає директор туристичної компанії "Загір'я" Ігор Короленко.

Фото: Єгипет потребує грошей, в тому числі від туристів з-за кордону, нагадують експерти ринку (скріншот з сайту booking.com)



На його думку, якщо російські туристи продовжать їздити в Єгипет або взагалі куди-небудь, це буде тільки знекровлювати економіку Росії. Адже по суті це є імпортом для рф – вивезенням грошей з країни, а їх там все менше і менше, нагадує експерт.



"По-друге, ми будемо тільки раді, якщо приплив грошей до Єгипту дозволить підтримувати місцеві курорти в порядку і коли після війни туди поїдуть наші туристи, то отримають більш якісний сервіс", — вважає Короленко.



До того ж, російський туризм вже впав в рази: через катастрофічні санкції там немає грошей, закривають кордони для російських громадян:



"Також вони не можуть використовувати літаки іноземної реєстрації для польотів у більшість країн світу".

"Конфліктів між туристами з двох країн неминучі"

Коли війна в Україні завершиться, і наші туристи знову поїдуть на курорти Єгипту, конфліктів з представниками країни-окупанта не уникнути. Таку думку висловлює в коментарі РБК-Україна представник одного з великих туроператорів України.

"Владі Єгипту потрібно зрозуміти, що туризм для нашої країни вже не буде колишнім. Конфлікти між туристами з росіянами будуть неминучі. Ще на початку березня ми спостерігали багато ситуацій, коли серед туристів, що опинилися за кордоном, на початку війни були сварки і бійки. Закономірно і логічно, що це продовжиться і після війни", - говорить співрозмовник.

За його словами, рано чи пізно великі мережі готелів і невеликі готелі в Єгипті стануть перед вибором, яких туристів приймати.

"Вважаю, що Єгипту потрібно зробити якісь регуляторні дії, які б запобігли таким конфліктам. А це, в першу чергу, — повна відмова від прийому російських туристів як таких", — висловлює думку представник сфери туризму.

Фото: Туроператори вважають, що владі Єгипту потрібно буде реагувати на конфлікти росіян і українців, які неминуче виникатимуть під час відпочинку (Getty Images)

"На поділі українців і росіян в Єгипті можуть наполягати туроператори"

У зв'язку з вторгненням Росії в Україну Єгипет ніяких особливих рішень в туризмі приймати не буде, вважає Павло Головненко, директор туристичної компанії "Пілігрим". Раніше він пояснював схожу позицію Туреччини, що приймає російських туристів на тлі війни, особливостями місцевого світогляду про допустимість торгівлі навіть з ворогами під час війни.

"Я впевнений, що Єгипет буде просто приймати росіян. Для них наші проблеми ще більш далекі, ніж для Туреччини. Прийматимуть усіх, хто їде. Всім посміхатися і "зізнаватися в коханні", — говорить він у коментарі РБК-Україна.

На думку експерта, не варто розраховувати найближчим часом після закінчення війни на поділ готелів з прийому туристів з України та РФ, хоча така тенденція з'являється в Туреччині.

"До єгиптян доходить набагато довше, ніж до турків. Надія хіба що на наших українських туроператорів — Join Up в першу чергу. Вони можуть налагодити процес поділу, але тільки якщо буде значний потік з України", — зазначає Головненко.

Фото: Представники українських туркомпаній стурбовані тим, що країна і далі буде приймати росіян, як до війни (Getty Images)

При цьому українці навряд чи відмовляться від відпочинку в Єгипті в майбутньому, додає фахівець.

"Об'єктивно — альтернативи немає. ОАЕ дуже толерантно ставиться до росіян, а інші країни не є повноцінними альтернативами", — пояснює він свій прогноз.

Нагадаємо, ми розповідали про країни, готелі та авіакомпанії, які досі працюють з РФ.