В Эстонии изменят условия временной защиты для украинцев: детали

В Эстонии меняют сроки временной защиты украинским беженцам. Теперь статус будут предоставлять и продлевать сразу до марта 2025 года.

Новые правила вступят в действие с 10 сентября 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на postimees.ee.

В Эстонии временная защита предоставлялась на год с последующим продлением каждый раз на 12 месяцев. Теперь действие гуманитарной меры закончится через полтора года.

"Введением этого изменения мы сэкономим время как военным беженцам, так и Департаменту полиции и погранохраны. Если бы мы продолжили следовать нынешней практике, то следующей зимой нам нужно было бы продлевать временную защиту военных беженцев на пару месяцев. Пришлось бы понапрасну "гонять" бежавших от войны людей", – пояснила комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Пылдма.

Произойдут изменения и в порядке продления временной защиты. Для продления статуса будет необходимо сделать в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны новое фото на документ. Также людям могут задавать дополнительные вопросы по поводу обстоятельств их прибытия в Эстонию.

"Таким образом мы обеспечим, чтобы человеку был выдан документ с новым фото и дополнительно сможем убедиться в том, что предоставляем помощь тем, кто действительно бежал в Эстонию от войны", – отметила чиновница.

Ранее сообщалось, что украинцев в Эстонии могут попросить вернуть деньги за курсы языка. Такое предложение касалось тех, кто прервал изучение эстонского языка без уважительной причины.

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