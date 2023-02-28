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ЄС змінює правила подорожей. Коли запровадять плату за в'їзд та новий паспортний контроль

Фото: В'їзд до ЄС, Польща (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

У ЄС готують запровадити нову систему прикордонного контролю із автоматичною авторизацією, а також платний дозвіл на в'їзд, який знадобиться громадянам 60 країн, включаючи Україну.

Днями дату запуску нововведень вкотре перенесли, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на euronews.travel.

Запуск Європейської системи інформації та авторизації для подорожей (ETIAS) перенесли на 2024 рік.

"Правила поїздки до Європи змінилися. Починаючи з 2024 року близько 1,4 мільярда людей із більш ніж 60 безвізових країн повинні мати дозвіл на в'їзд до більшості європейських країн", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті.

Дозвіл на поїздку ETIAS є вимогою для в'їзду безвізових громадян, які подорожують до 30 країн Європи.

Мандрівники зможуть подати заявку на ETIAS онлайн перед поїздкою за ціною 7 євро. Після затвердження електронний дозвіл буде прив'язаний до їхнього паспорта та діятиме протягом трьох років.

Введення нової автоматизованої системи в'їзду-виїзду ЄС (EES) також відклали – до кінця 2023 року.

Мандрівникам необхідно буде сканувати свої паспорти або інші проїзні документи у кіоску самообслуговування щоразу, коли вони перетинають зовнішній кордон ЄС.

Фото: Кордон із Молдовою (facebook.com/border.gov.md)

Система зареєструє ім'я мандрівника, біометричні дані, дату та місце в'їзду та виїзду. Дані сканування обличчя та відбитків пальців зберігатимуться протягом 3 років після кожної поїздки.

Правила будуть застосовуватися при в'їзді до всіх держав-членів ЄС (крім Кіпру та Ірландії), а також до чотирьох країн Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

EES планують запровадити для посилення безпеки кордонів та виявлення мандрівників, які перевищують дозволений час перебування у Шенгенській зоні (90 днів протягом 180-денного періоду).

Автоматичні бар'єри EES встановлять на всіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах у Шенгенській зоні. Мандрівники зможуть зареєструватися в кіосках самообслуговування та мобільних додатках (у деяких країнах), після чого прикордонники або електронні ворота завершать перевірку.

Нагадаємо, ми писали, де і за скільки можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном.

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