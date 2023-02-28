ЕС меняет правила поездок. Когда введут плату за въезд и новый паспортный контроль

В ЕС готовят ввести новую систему пограничного контроля с автоматической авторизацией, а также платное разрешение на въезд, которое понадобится гражданам 60 стран, включая Украину.

На днях дату запуска нововведений в очередной раз перенесли, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на euronews.travel.

Запуск Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS) перенесли на 2024 год.

"Правила поездки в Европу изменились. Начиная с 2024 года около 1,4 миллиарда человек из более чем 60 безвизовых стран должны иметь разрешение на въезд в большинство европейских стран", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Разрешение на поездку ETIAS является требованием для въезда безвизовых граждан, путешествующих в 30 европейских стран.

Путешественники смогут подать заявку на ETIAS онлайн перед поездкой по цене 7 евро. После утверждения электронное разрешение будет привязано к их паспорту и будет действовать в течение трех лет.

Введение новой автоматизированной системы въезда-выезда ЕС (EES) также отложено – до конца 2023 года.

Путешественникам необходимо будет сканировать свои паспорта или другие проездные документы в киоске самообслуживания каждый раз, когда они пересекают внешнюю границу ЕС.

Фото: Граница с Молдовой (facebook.com/border.gov.md)

Система зарегистрирует имя путешественника, биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Данные сканирования лица и отпечатков пальцев будут храниться в течение 3 лет после каждой поездки.

Правила будут применяться при въезде во все государства-члены ЕС, (кроме Кипра и Ирландии), а также в четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

EES планируют ввести для усиления безопасности границ и выявления путешественников, которые превышают разрешенное время пребывания в Шенгенской зоне (90 дней в течение 180-дневного периода).

Автоматические барьеры EES установят на всех международных сухопутных, морских и воздушных границах в Шенгенской зоне. Путешественники смогут зарегистрироваться в киосках самообслуживания и в мобильных приложениях (в некоторых странах), после чего пограничники или электронные ворота завершат проверку.

Напомним, мы писали, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за границей.

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