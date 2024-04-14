Екстремальні враження. Цікаві готелі світу, до яких дістаються з пригодами

Подорожі для багатьох людей – це пригода, у якій екстрим лише додає яскравих вражень. Згідно з дослідженням Travel Predictions 2024, понад 50% мандрівників прагнуть пізнати невідоме.

У світі є декілька готелів, шлях до яких вже є достатньо захопливою пригодою, розповідає РБК-Україна з посиланням на euronews.travel.

Дві години сплаву до еко-будиночка в тропіках

Туризм Коста-Ріки переживає стрімкий розвиток – у 2024 році країна очікує рекордну кількысть туристів.

Мандрівникам, які бажають отримати яскраві враження відразу після прибуття в Коста-Ріку, варто обрати поселення у відзначеному нагородами Rios Lodge.

Це еко-житло на річці Пакуаре, куди добиратися – вже пригода. Двогодинна подорож до будинку проходить через тропічний ліс на надувних плотах.

Фото: Кімната у верхівках дерев (facebook.com/natureobservatorio)

Кімната у верхівках тропічного лісу

Nature Observatorio – ще один еко-будиночок у Коста-Ріці для людей, які шукають усамітнення.

Будиночок на дереві висить у кроні тропічного лісу у заповіднику дикої природи Мансанільйо. Його розмістили на висоті понад 24 м.

Щоб дістатися до помешкання, гості йдуть крізь тропічний ліс приблизно 15 хвилин, перш ніж гід закріпить їх у альпіністському поясі.

Відвідувачі піднімаються до свого будиночка за допомогою системи блоків. Таке саме спорядження полегшує їхній спуск в кінці перебування.

Підводна кімната в готелі Танзанії

Підводна кімната курорту Manta на острові Пемба в Танзанії привернула увагу всього світу після появи в TikTok. Гості, які забронювали підводне помешкання, повинні плисти, щоб дістатися до нього.

Курорт Manta співпрацює з Blue Nature Alliance для створення морської заповідної зони Кваніні. Це зона, де заборонено полювання, риболовля та буріння, щоб зберегти морське життя.

Фото: Підводна кімната у готелі Manta (themantaresort.com)

Вевелосипедом до місця відпочинку в Австралії

У Six Foot Track Eco Lodge в Новому Південному Уельсі в Австралії гості ночують у будиночках і приватному кемпінгу поблизу Катумби. Це приблизно за 160 км від Сіднея.

До помешкання можна дістатися кількома шляхами, зокрема гірським велосипедом від Кладовища Мегалонг. Крім того, гості можуть прибути 8, 16 або 27-кілометровою пішохідною стежкою.

3-денна подорож до готелю в Непалі

Подорож до готелю Everest View у Непалі – вражаючий, хоча й виснажливий триденний похід, який починається в Луклі та проходить через села шерпів, ліс та підвісні мости.

Перший етап веде до Пхакдінга, наступний – підйом до Намче-базару, а останній відрізок проходить через національний парк Сагарматха, який є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Цей похід пропонує можливість відчути містичну красу Гімалаїв і відкриває туристам стародавню культуру шерпів.

Фото: Готель в Непалі (hoteleverestview.com)

Дорога до готелю в Альпах – зубчастою залізницею

Готель Pilatus у Кульмі на висоті 2132 м над рівнем моря пропонує гостям сліпучий та запаморочливий краєвид на Швейцарські Альпи.

Фото: Готель на висоті 2000 м над рівнем моря в Альпах (booking.com)

На вершину можна дістатися за допомогою канатної дороги. З травня по листопад готель пропонує можливість піднятися по найкрутішій у світі зубчастій залізниці.

Нагадаємо, ми розповідали про усі країни, де туристи мають сплачувати податок за відпочинок.

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