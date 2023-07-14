Економія часу. Авіакомпанія вигадала, як швидко висаджувати пасажирів із літака

Завантаженість аеропортів та затримки рейсів стають все більшою проблемою після пандемії. Однією із причин є час, який потрібен для висадки пасажирів.

Одна з найбільших бюджетних авіакомпаній Індії IndiGo вигадала, як швидше висаджувати пасажирів з літака. Для цього використовуються троє дверей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Лоукостери використовують дві двері для висадки пасажирів з лівого борту, бо інші виходи призначені для аварійного залишення літака або обслуговування.

Індійський лоукостер вирішив висаджувати пасажирів через три двері. Перевізник використовує носові та хвостові двері по лівому борту і додатково – сервісні двері по правому борту в носовій частині авіалайнерів.

Зазвичай через праві носові сервісні двері на борт завантажують бортове харчування. Але IndiGo не годує пасажирів безкоштовно, тому завантажувати багато провізії борт потреби не має. Це дозволяє використовувати додатковий вихід для висадки пасажирів.

Також одним із рішень, щоб зекономити час висадки, стало використання 3-рівневих пандусів замість стандартних аеропортових трапів зі сходами.

Раніше європейські лоукостери Ryanair і Wizz Air запровадили висадку через два двері і змогли досягти рекордно низького часу перебування літака на стоянці, яка становить 25-30 хвилин.

Технологія IndiGo також дозволяє л виграти кілька хвилин та скоротити час на землі. Це означає, що авіакомпанія отримує резервний час у разі затримки рейсу або літак зможе здійснити додатковий рейс.

Висадку пасажирів через три двері IndiGo почала використовувати у 2022 році в аеропортах Делі, Мумбай, Бенгалуру. У цьому році практику поширили ще на кілька аеропортів.

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