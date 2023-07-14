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Экономия времени. Авиакомпания придумала, как быстро высаживать пассажиров из самолета

Фото: Высадка пассажиров авиакомпании IndiGo (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Загруженность аэропортов и задержки рейсов становятся все большей проблемой после пандемии. Одной из причин является время, необходимое для высадки пассажиров.

Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Индии IndiGo придумала, как быстрее высаживать пассажиров из самолета. Для этого используются три двери, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Лоукостеры используют две двери для высадки пассажиров с левого борта, потому что другие выходы предназначены для аварийного покидания самолета или обслуживания.

Индийский лоукостер решил высаживать пассажиров через три двери. Перевозчик использует носовые и хвостовые двери по левому борту и дополнительно – сервисные двери по правому борту в носовой части авиалайнеров.

Обычно через правую носовую сервисную дверь на борт загружают бортовое питание. Но IndiGo не кормит пассажиров бесплатно, поэтому загружать много провизии борт потребности нет. Это позволяет использовать дополнительный выход для высадки пассажиров.

Также одним из решений, чтобы сэкономить время высадки, стало использование 3-уровневых пандусов вместо стандартных аэропортовых трапов с лестницей.

Ранее европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air ввели высадку через две двери и смогли добиться рекордно низкого времени пребывания самолета на стоянке, которая составляет 25-30 минут.

Технология IndiGo также позволяет выиграть несколько минут и сократить время на земле. Это означает, что авиакомпания получает резервное время в случае задержки рейса или самолет сможет совершить дополнительный рейс.

Высадку пассажиров через три двери IndiGo начала использовать в 2022 году в аэропортах Дели, Мумбай, Бенгалуру. В этом году практику распространили еще на несколько аэропортов.

Предоставляем, мы писали, как зарабатывает лоукостер, когда продает билеты по 20 евро.

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