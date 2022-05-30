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Экономика устояла. Названы страны, которых меньше затронула война в Украине

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 13:30
Экономика устояла. Названы страны, которых меньше затронула война в Украине Фото: Город Порту в Португалии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Больше всех пострадали Польша и страны Балтии

Европейская комиссия исследовала, с какими экономическими последствиями сталкиваются страны Европейского союза из-за войны в Украине.

Экономика одних стран оказалась более уязвима из-за санкций, друге страны оказались меньше подвержены рискам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину, затронули многие государства ЕС в нескольких областях: снабжение, рост цен на энергию и топливо, инфляция.

Сильно ощутили последствия в экономическом плане страны Балтии и страны Центральной и Восточной Европы.

Польша оказалась самой уязвимой страной из-за экономических потрясений – из-за зависимости от российского газа для рынка электроэнергии. Несмотря на это, Польша приняла больше всего граждан Украины – более 3,5 миллионов человек.

Значительно ощутил последствия войны в Украине Кипр. С одной стороны, туризм страны генерирует 14% экономики страны, а после вторжения въездной поток из России сократился. С другой стороны, финансовый сектор Кипра пострадал из-за высокого уровня финансовых активов россиян, связанных с островом.

Экономика устояла. Названы страны, которых меньше затронула война в УкраинеФото: Архитектура на Мальте (unsplash.com/mike-nahlii)

Наименее пострадавшими от войны в Украине странами с точки зрения экономических последствий из-за введенных санкций оказались Португалия и Мальта.

Португалия пострадала меньше всего благодаря тому, что ее экономика в основном была связана с ЕС – до 5,8% по текущим прогнозам Европейской комиссии. Португалия считается страной с самым низким уровнем инфляции на данный момент- 4,4%.

"Риски в Португалии в основном носят косвенный характер, поскольку инфляция влияет на сырье, топливную безопасность и неопределенность в отношении мирового спроса", - говорится в сообщении Европейской комиссии.

Мальта меньше других стран оказалась подвержена влиянию войны на экономику. В этой стране действует схема "золотой визы", которая позволяет нерезидентам и негражданам получать гражданство в обмен на заранее установленные платежи.

2 марта Мальта объявила о приостановке действия программы для граждан России и Беларуси до дальнейшего уведомления после нескольких случаев осуждения со стороны европейских властей за "схему обмена европейских ценностей на деньги".

Мальту, как и Португалию, в основном посещают граждане Великобритании, за которыми следуют итальянцы, немцы и французы.

Напомним, мы писали, что в ряде стран ЕС отменяют бесплатный проезд для украинцев.

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