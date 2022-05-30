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Економіка встояла. Названо країни, яких менше торкнулася війна в Україні

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Понеділок 30 травня 2022 13:30
Економіка встояла. Названо країни, яких менше торкнулася війна в Україні Фото: Місто Порту в Португалії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Найбільше постраждали Польща та країни Балтії

Європейська комісія дослідила, з якими економічними наслідками стикаються країни Європейського Союзу через війну в Україні.

Економіка одних країн виявилася більш вразлива через санкції, інші країни виявилися менше схильні до ризиків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна с посилання на SchengenVisaInfo.com.

Санкції, введені проти Росії через вторгнення в Україну, торкнулися багатьох держав ЄС в декількох областях: постачання, зростання цін на енергію і паливо, інфляція.

Сильно відчули наслідки в економічному плані країни Балтії і країни Центральної та Східної Європи.

Польща виявилася найбільш вразливою країною через економічні потрясіння - через залежність від російського газу для ринку електроенергії. Незважаючи на це, Польща прийняла найбільше громадян України – понад 3,5 мільйонів осіб.

Значно відчув наслідки війни в Україні Кіпр. З одного боку, туризм країни генерує 14% економіки країни, а після вторгнення в'їзний потік з Росії скоротився. З іншого боку, фінансовий сектор Кіпру постраждав через високий рівень фінансових активів росіян, пов'язаних із островом.

Економіка встояла. Названо країни, яких менше торкнулася війна в УкраїніФото: Архітектура на Мальті (unsplash.com/mike-nahlii)

Найменш постраждалими від війни в Україні країнами з точки зору економічних наслідків через введені санкції виявилися Португалія і Мальта.

Португалія постраждала найменше завдяки тому, що її економіка в основному була пов'язана з ЄС – до 5,8% за поточними прогнозами Європейської комісії. Португалія вважається країною з найнижчим рівнем інфляції на даний момент - 4,4%.

"Ризики в Португалії в основному носять непрямий характер, оскільки інфляція впливає на сировину, паливну безпеку і невизначеність щодо світового попиту", - йдеться в повідомленні Європейської комісії.

Мальта менше за інші країн виявилася схильною до впливу війни на економіку. У цій країні діє схема "золотої візи", яка дозволяє нерезидентам і негромадянам отримувати громадянство в обмін на заздалегідь встановлені платежі.

2 березня Мальта оголосила про припинення дії програми для громадян Росії та Білорусі до подальшого повідомлення після декількох випадків засудження з боку європейської влади за "схему обміну європейських цінностей на гроші".

Мальту, як і Португалію, в основному відвідують громадяни Великобританії, за якими слідують італійці, німці та французи.

Нагадаємо, ми писали, що у ряді країн ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців.

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