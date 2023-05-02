В Египте существенно дорожает посещение музеев и пирамид: новые цены

В Египте повышают цены на входные билеты в популярные музеи и археологические локации для иностранцев. В некоторых случаях придется платить в 1,5 раза больше.

Новые цены за вход установят в 33 туристических локациях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на youm7.com.

Решение повысить цены для иностранцев за посещение 33 археологических и музейных объектов приняло министерство туризма и древностей Египта. Запланировано 2 этапа повышения тарифов: с 1 мая и с 1 июня.

Причинины такого шага – нынешняя цена входных билетов в египетские музеи существенно ниже, чем в аналогичных объектах мирового уровня в других странах. Также указывается на необходимость продолжать раскопки и реставрацию археологических достопримечательностей и повышать качество обслуживания туристов.

Фото: Гробница, открытая для туристов (pixabay.com)

В списке локаций, где повысят цены:

комплекс Пирамид на плато Гиза – 360 египетских фунтов (11,6 доллара);

гробница Тутанхамона – 360 фунтов (11,6 доллара);

Каирский музей – 300 фунтов (9,7 доллара);

Карнакский храм – 300 фунтов (9,7 доллара);

Долина царей – 400 фунтов (13 долларов);

Луксорский храм – 260 фунтов (8,4 доллара);

храм в Ком-Омбо в Верхнем Египте – 240 фунтов (7,7 доллара);

цитадель Саладина – 300 фунтов (9,7 доллара);

храм Абу-Симбел – 400 фунтов (13 долларов);

храм Сети I – 1400 фунтов (45,3 доллара);

скальная гробница царицы Нефертары – 1600 фунтов (51,8 доллара).

Запланированное повышение цен будет уже десятым с 2010 года. Средняя цена посещения раскопок в Египте для иностранцев в 2010 году составляла 48 египетских фунтов, а в 2022 году — 98 египетских фунтов.

Напомним, мы писали, что виза в Египет будет стоить 700 долларов .