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Єгипет віддаляється. Ще одна країна закрила небо для російських літаків

Фото: Літак авіакомпанії "Ай Флай" (wikimedia.org/Pavel Adzhigildaev)
Автор: Ольга Маджумдар

Йорданія заборонила російським літакам літати через свій повітряний простір із 15 грудня. Причиною стала відсутність лондонської страховки.

Через це авіакомпаніям доведеться змінювати маршрути польотів до Єгипту, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на profi.travel.

Йорданія вимагає у російських авіакомпаній страхові сертифікати, випущені у Лондоні. На думку авіаційної влади країни, страховки російських перевізників не покриють шкоду у разі можливої пригоди.

Хоча Йорданія невелика країна, але облітати її складно – небо сусідньої Сирії закрите. Вже зараз авіакомпанії РФ змушені міняти маршрути польотів до Єгипту.

Відомо, що авіакомпанія "Росія" облетіла Йорданію через повітряний простір Саудівської Аравії, Red Wings – через акваторію Середземного моря. Nordwind Airlines взагалі скасували найближчий рейс з Казані до Хургади.

Також запит про надання лондонського страхового сертифікату отримала авікомпанія "I Fly" – зараз перевізник шукає альтернативний маршрут до Єгипту.

Фото: Літак Nordwind (wikimedia.org/Anna Zvereva)

Тим часом, експерти авіаційної галузі зазначають, що проблема з невизнанням російських страхових сертифікатів виглядає серйозно. Адже такі рішення країн можуть бути спричинені побоюваннями вторинних санкцій з боку ЄС та США.

Нещодавно стало відомо, що Лаос закрив своє небо для прольоту рейсів "Аерофлоту", через що компанії складніше літати до Таїланду без дозаправки по дорозі.

Раніше в Туреччині заборонили польоти російських літаків з подвійною реєстрацією – на Бермудах і паралельно в російському реєстрі після запровадження західних санкцій.

Нагадаємо, ми писали, що російська авіакомпанія штрафуватиме пасажирів за вихід із літака.

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