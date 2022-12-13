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Египет отдаляется. Еще одна страна закрыла небо для российских самолетов

Фото: Самолет авиакомпании "Ай Флай" (wikimedia.org/Pavel Adzhigildaev)
Автор: Ольга Маджумдар

Иордания запретила российским самолетам летать через свое воздушное пространство с 15 декабря. Причиной стало отсутствие лондонской страховки.

Из-за этого авиакомпаниям придется менять маршруты полетов в Египет, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на profi.travel.

Иордания требует у российских авиакомпаний страховочные сертификаты, выпущенные в Лондоне. По мнению авиационных властей страны, страховки российских перевозчиков не покроют ущерб в случае возможного происшествия.

Хотя Иордания небольшая страна, но облетать ее сложно – небо соседней Сирии закрыто. Уже сейчас авиакомпании РФ вынуждены менять маршруты полетов в Египет.

Известно, что авиакомпания "Россия" облетела Иорданию через воздушное пространство Саудовской Аравии, Red Wings – через акваторию Средиземного моря. Nordwind Airlines вообще отменили ближайший рейс из Казани в Хургаду.

Также запрос о предоставлении лондонского страховочного сертификата получила авикомпания "I Fly" – сейчас перевозчик ищет альтернативный маршрут в Египет.

Фото: Самолет Nordwind (wikimedia.org/Anna Zvereva)

Между тем, эксперты авиационной отрасли отмечают, проблема с непризнанием российских страховочных сертификатов выглядит серьезно. Ведь такие решения стран могут быть вызваны опасениями вторичных санкций со стороны ЕС и США.

Недавно стало известно, что Лаос закрыл свое небо для пролета рейсов "Аэрофлота", из-за чего компании сложнее летать в Таиланд без дозаправки по пути.

Ранее в Турции запретили полеты российских самолетов с двойной регистрацией – на Бермудах и параллельно в российском реестре после введения западных санкций.

Напомним, мы писали, что российская авиакомпания будет штрафовать пассажиров за выход из самолета.

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Российская ФедерацияИорданияРосавиация