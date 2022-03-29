Двойные стандарты. Какие авиакомпании не отказались от полетов в аэропорты РФ

Рейсы выполняют перевозчики из Среднего Востока и Азии
Санкции ЕС для авиации РФ из-за войны в Украине усложнили российским авиакомпаниям полеты за границу и вынудили ряд зарубежных перевозчиков приостановить выполнение рейсов "из-за эксплуатационных ограничений".
Но для россиян небо полностью не "закрылось" - на российском рынке остаются около двух десятков компаний из других стран, которые продолжают выполнять рейсы в Россию.
TRAVEL РБК-Украина собрало список перевозчиков, которые продолжают летать в аэропорты РФ.
На сегодняшний день осталось немного компаний, которые выполняют нечастые рейсы в Россию – они летают преимущественно в страны ближнего зарубежья, подсчитали в "УНИАН" и Telegram-канале "ТурСовет".
Фото: Самолет авиакомпании EgyptAir (wikipedia.org)
Приводим список авиакомпаний, самолеты которых приземляются в российских аэропортах:
Напомним, мы писали, какая популярная авиакомпания приостанавила рейсы в Россию.