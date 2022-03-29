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Подвійні стандарти. Які авіакомпанії не відмовилися від польотів в аеропорти РФ

Фото: Літак Air Serbia (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Рейси виконують перевізники із Середнього Сходу та Азії

Санкції ЄС для авіації РФ через війну в Україні ускладнили російським авіакомпаніям польоти за кордон і змусили ряд зарубіжних перевізників призупинити виконання рейсів "через експлуатаційні обмеження".

Але для росіян небо повністю не "закрилося" - на російському ринку залишаються близько двох десятків компаній з інших країн, які продовжують виконувати рейси в Росію.

TRAVEL РБК-Україна зібрало список перевізників, які продовжують літати в аеропорти РФ.

На сьогоднішній день залишилося небагато компаній, які виконують нечасті рейси в Росію - вони літають переважно в країни ближнього зарубіжжя, підрахували в "УНІАН" і Telegram-каналі "ТурСовет".

Фото: Літак авіакомпанії EgyptAir (wikipedia.org)

Наводимо список авіакомпаній, літаки яких приземляються в російських аеропортах:

  1. Європа:
  • сербський Air Serbia - компанія скоротила кількість рейсів до Москви, але планує літати також в Санкт-Петербург, Краснодар і Сочі.
  1. Колишні радянські республіки:
  • Belavia (Білорусь);
  • Air Moldova (Молдова);
  • Aircompany Armenia (Вірменія);
  • Turkmenistan Airlines (Туркменістан);
  • Uzbekistan Airways і Qanot Sharq (Узбекистан);
  • SCAT Airlines (Казахстан);
  • Avia Traffic (Киргизстан);
  • Somon Air (Таджикистан).
  1. Середній Схід і Туреччина:
  • FlyDubai, Emirates Etihad Airways, Wizz Air Abu Dhabi (ОАЕ);
  • Qatar Airways (Катар);
  • El Al (Ізраїль);
  • Gulf Air (Бахрейн);
  • Mahan Air (Іран);
  • Turkish Airlines, Pegasus Airlines (Туреччина).
  1. Азія:
  • Air India (Індія);
  • Air China (Китай);
  • Ariana Afghan Airlines (Афганістан).
  1. Африка:
  • EgyptAir (Єгипет).
  1. Латинська Америка:
  • Conviasa (Венесуела).

Нагадаємо, ми писали, яка популярна авіакомпанія призупинила рейси в Росію.

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