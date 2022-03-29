Подвійні стандарти. Які авіакомпанії не відмовилися від польотів в аеропорти РФ

Рейси виконують перевізники із Середнього Сходу та Азії
Санкції ЄС для авіації РФ через війну в Україні ускладнили російським авіакомпаніям польоти за кордон і змусили ряд зарубіжних перевізників призупинити виконання рейсів "через експлуатаційні обмеження".
Але для росіян небо повністю не "закрилося" - на російському ринку залишаються близько двох десятків компаній з інших країн, які продовжують виконувати рейси в Росію.
TRAVEL РБК-Україна зібрало список перевізників, які продовжують літати в аеропорти РФ.
На сьогоднішній день залишилося небагато компаній, які виконують нечасті рейси в Росію - вони літають переважно в країни ближнього зарубіжжя, підрахували в "УНІАН" і Telegram-каналі "ТурСовет".
Фото: Літак авіакомпанії EgyptAir (wikipedia.org)
Наводимо список авіакомпаній, літаки яких приземляються в російських аеропортах:
Нагадаємо, ми писали, яка популярна авіакомпанія призупинила рейси в Росію.