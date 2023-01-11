Дві речі. Що найбільше подобається українським біженцям у Польщі

Польща прийняла понад 1,5 млн українців, які в 2022 році шукали прихисток через війну. Більшість із цих людей потрапили в країну вперше.

Що найбільше здивувало українських біженців у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

У Польщі зручний транспорт і чисті туалети

Українці в Польщі майже не бачать культурних чи соціальних відмінностей з поляками. Лише 20% біженців дивується особливостям країни. Нашим громадянам найбільше подобається повага та толерантність поляків, а також транспорт та чисті вбиральні.

Одна з біженок, яка користується інвалідним візком, розповіла, що в Польщі вона відчула безбар'єрність. Інші біженці розповідали, що їм ні разу не довелося зустрітися із корупцією і вимаганням грошей.

Фото: Українкам подобається відсутність корупції в Польщі (gettyimages.com)

Одна з українок Тетяна Мілова звернула увагу на чисті туалети та зручний громадський транспорт.

"Дві речі в Польщі дали мені зрозуміти, що таке повага до людської гідності: громадський транспорт і громадські туалети, які чисті та приємно пахнуть. У моєму місті власник автобусів прибрав майже всі сидіння, щоб перевезти якомога більше людей і збільшити дохід. У Польщі ж можна подорожувати в набагато кращих умовах за аналогічну ціну", – пояснила вона.

В Україні кращі медицина та послуги в індустрії краси

Значна частина українок у Польщі зрозуміли, що життя у Європі передбачає зручну міську інфраструктуру, прозору логістику, багато зелених зон, відсутність хаотичної забудови.

"Це врахування інтересів пішоходів, зручний громадський транспорт, прозорість отримання адміністративних послуг, доступність громадських місць для людей з обмеженими можливостями, відсутність корупції, правоохоронна діяльність і рівність", – пише автор статті.

Фото: Пасажири в Перемишлі (gettyimages.com)

Втім, Україна має власні переваги, звернули увагу українські біженці. Одна з таких – якість медичних послуг в Україні вища. Плюсом також є їхня доступність, адже в Україні немає таких великих черг до лікарів-спеціалістів, а ставлення медичних працівників краще, ніж у Польщі.

Ау приватного лікаря консультація в Україні дешевша і якісніша, ніж у Польщі. Українкам також бракує високого рівня послуг в індустрії краси, до якого вони звикли вдома.

Нагадаємо, ми писали про повний перелік змін у правилах для українців у Польщі.