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Дуже сильний внесок. У Чехії оцінили суму податків українських біженців цього року

Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чехії оцінили внесок працевлаштованих українських біженців в економіку країни. Цього року вони сплатять 12-15 млрд чеських крон податків та зборів.

У країні працевлаштовані вже 113 тисяч людей із тимчасовим захистом, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Чеський уряд прийняв чергові зміни до пакету законів Lex Ukrajina. Їх має розглянути парламент, Сенат та підписати президент. Міністерство праці готується до наступної, сьомої фази змін.

"Від початку липня, коли ми посилили правила соціальної допомоги, кількість працевлаштованих біженців зростає – це понад 9 тисяч осіб на чеському ринку праці", – розповів міністр праці Маріан Юречка.

Урядовець зазначив, що за середніми оцінками бюджет держави отримає близько 12-15 мільярдів чеських крон (від пів мільярда євро).

"Потрібно дивитися на це крізь призму дуже сильного внеску українських працівників-біженців у все чеське суспільство", – сказав чиновник.

За його словами, українці працюють у сферах послуг, охорони здоров'я чи соціальної допомоги.

Водночас у Мінпраці планують переглянути соціальну допомогу. У відомстві оцінять результати скорочення підтримки з липня та зміни в доходах сімей. За словами міністра, коригування правил допомоги будуть помірними.

За даними МВС країни, на 10 вересня у Чехії перебувало 367 700 українських біженців із візами тимчасового захисту.

Раніше ми писали, що обов'язково треба зробити біженцям в Чехії у вересні.

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Чехія