Душ надворі та обід за кілометр. Українці скаржаться на умови в Ірландії

Українські біженці в Ірландії бояться подавати скарги на умови проживання у готелях, щоб не втратити безкоштовне житло. Загалом країна виділила 500 таких об'єктів розміщення для українців.

На що скаржилися біженці, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Irish Examiner.

На що скаржаться українці в готелях Ірландії

Скарги були серед повідомлень, отриманих Департаментом у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді (DCEDIY) від українців щодо умов проживання по всій країні в жовтні.

Характер скарг було передано виданню, але точна інформація про готелі в матеріалах відомства не вказані.

Українці, які проживають готелях, скаржилися на різні незручності:

місце харчування знаходилося за 1 км від готелю;

душ був у кабінках під брезентом просто неба;

кімнати без вікон;

погана вентиляція і вогкість у номерах;

відсутність місця для зберігання одягу і речей;

відсутність зони відпочинку для дорослих та дітей;

скупченість і відсутність приватності.

Фото: Центр допомоги українським біженцям в Ірландії (gettyimages.com)

Що кажуть чиновники про умови розміщення

До переважної більшості закладів розміщення зауважень щодо надання послуг українським біженцям немає, зазначила координатор Штабу допомоги громадянському суспільству України Емма Лейн-Споллен.

За її словами, деякі біженці не скаржаться на погані умови через побоювання, що їх виселять із безкоштовного житла.

"Більшість постачальників послуг надають номери та повний пансіон через готелі, гостьові будинки та хостели. Такі приміщення мають відповідати нормам та можуть підлягати перевіркам низки органів влади з цього приводу", – повідомили в DCEDIY.

Інспекції вже провели у 70 об’єктах розміщення, у разі виявлення проблем проводилися подальші перевірки.

Нагадаємо, ми писали, що українців закликали не їхати до Ірландії до середини січня.